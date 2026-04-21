安海瑟薇LV紅裝好俏麗　艾蜜莉布朗草編馬甲遮了珍珠光

▲《穿著Prada的惡魔2》演員梅莉史翠普（左起）、艾蜜莉布朗、史丹利圖奇與安海瑟薇於紐約首映會合體。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

備受矚目的續集電影《穿著 Prada 的惡魔 2》（The Devil Wears Prada 2）20日於紐約盛大首映，時隔20年，原班人馬回歸，主要演員「梅姨」梅莉史翠普（Meryl Streep）、安海瑟薇（Anne Hathaway）、艾蜜莉布朗（Emily Blunt）、史丹利圖奇（Stanley Tucci）終於合體宣傳，「梅姨」與安海瑟薇不約而同都選風格穿大氣紅裝上陣，首次為此片步上紅毯的艾蜜莉布朗則選穿具雕塑感的蓬裙裝亮相，話題性十足。





▲安海瑟薇身穿LV訂製紅色洋裝搭配寶格麗珠寶相當俏麗。（圖／CFP）

飾演惡魔總編的梅莉史翠普選穿Givenchy紅色皮革斗篷搭配黑手套出席《穿著 Prada 的惡魔 2》紐約首映會，展現強大氣場；而安海瑟薇以LV訂製紅禮服登場，LV採用了帶有尖角罩杯的馬甲搭配低腰結構的裙擺，顯得相當俏麗，她同時戴上代言的寶格麗（BVLGARI）DIVAS’ DREAM耳環與Serpenti手環，更添華麗氣息。





▲艾蜜莉布朗以充滿戲劇效果的Schiaparelli禮服搭配MIKIMOTO高級珠寶，搞笑吐舌並比出YA手勢 。（圖／CFP）

艾蜜莉布朗所穿的浮誇禮服出自Schiaparelli 2026春季高級訂製系列，以合身的草編馬甲與蓬鬆的層次裙擺吸引全場目光，她同時搭配MIKIMOTO以飄動玫瑰花瓣為靈感的Les Pétales Place Vendôme Rosés高級珠寶系列項鍊與手鍊，可惜漂亮的珍珠串鍊被胸口的草編球遮住不少。

