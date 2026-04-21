你的真實性格、在別人眼中是什麼樣子？超準心測立刻試試

記者李薇／台北報導

自己通常最清楚自己的個性與喜好，但你知道你在身邊人的形象是怎麼樣嗎？以下這個心理測驗可以檢測出你整個人呈現出來的氛圍與狀態，測過的人都覺得很準。

Q：在沙漠裡面跋涉了很久，在前面有5種食物你會選擇哪一種？

▲憑直覺選一種。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

A.飯糰

B.鬆餅

C.壽司

D.銅鑼燒

E.抹茶蛋糕

A.飯糰：穩重踏實的行動派

你就像飯糰一樣簡單卻有力量，是身邊人最值得依靠的存在。

性格特質：個性內斂沉穩，做事講求實際，不喜歡過度包裝自己，更習慣用行動來證明實力，責任感強烈，面對問題時往往會主動承擔，而不是選擇逃避。

生活態度：偏好平穩單純的生活步調，對物質要求不高，更重視內心的踏實與安定，雖然不熱衷冒險，但能把日常過得有條有理，給人滿滿的安心感。

B.鬆餅：溫暖療癒的樂觀派

你就像鬆餅一樣柔軟甜美，總能帶給人舒服又放鬆的感覺。

性格特質：開朗隨和，心態正向，總能從日常中找到值得開心的小事，待人溫柔寬容，不愛計較，是朋友圈中的氣氛製造者，能把好心情傳遞給身邊的人。

生活態度：重視當下的快樂，不喜歡被壓力限制，對生活充滿熱情，你很懂得經營生活儀式感，即使是平凡的小事，也能讓自己感到幸福與滿足。

C.壽司：講究細節的完美主義者

你就像精緻的壽司一樣，細膩講究，對生活品質有一定標準。

性格特質：心思細膩，對美感有獨特見解，做事追求高品質，不允許自己隨便應付，原則明確，待人處事得體自然，總給人一種優雅且有品味的印象。

生活態度：熱愛生活，也願意投入心力提升生活質感，不喜歡將就，無論飲食或日用品，都偏好精緻且有設計感的選擇，是典型講究生活的人。

D.銅鑼燒：溫柔又有趣的隱藏型魅力

你就像銅鑼燒一樣外表溫和、內在豐富，藏著讓人驚喜的一面。

性格特質：外在看似親切無害，內心卻充滿創意與想法，是個越認識越有趣的人，待人真誠且富有同理心，能自然地與不同類型的人建立連結，帶著一點純真的可愛感。

生活態度：對新鮮事物充滿好奇，喜歡探索不同可能性，不愛被框架限制，更傾向依照自己的興趣生活，在平凡中也能創造屬於自己的樂趣。

E.抹茶蛋糕：清新優雅的文青型人格

你就像抹茶蛋糕一樣淡雅清新，帶著一點距離感卻令人著迷。

性格特質：個性溫柔內斂，審美品味出眾，偏好安靜與獨處的時光，情感細膩、感受力強，對美有敏銳的直覺，不太喜歡過於熱鬧的社交場合，更享受與自己相處。

生活態度：重視內在精神層面的滿足，對過於現實或功利的事物較為排斥，喜歡藝術、自然與有質感的生活方式，是那種需要時間相處，卻越了解越迷人的類型。