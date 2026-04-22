試開箱／金屬髮絲紋、頂級皮革太有品味！連濃淡都能調的精緻車香5選

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供、官網

現代人對於氣味的敏銳度不僅僅是在個人的身體上，更是延續到每個部位的細節，比如：頭髮、手部，甚至拓展到居室空間、車子環境，近期有許多品牌都紛紛推出車用香氛，在香氣上更為精緻之餘，擴香器的質感也很優秀，自用或是送人都超推薦，實用度非常高。

＃嬌蘭 車用擴香，7月上市、售價未定

身為百年香氛世家，法國嬌蘭設計出許多香氛作品，但最經典的核心香調主要為6種：佛手柑、玫瑰、茉莉、鳶尾、香草與零陵香豆，被封為是「嬌蘭香」，以此為靈感延伸出居家與車用擴香系列，其中，車用擴香以珠寶級的八角形切割打造金色髮絲紋的擴香盒，裡面承裝可替換式的香氛蕊心，甚至在後方設計扇葉式旋鈕，可以隨意調整香氣濃淡。





＃Jo Malone London 車用擴香系列，擴香盒$2000＋擴香蕊心$2350-$2900

將英倫優雅魅力延續到汽車空間，Jo Malone將車用擴香全新改版，以小巧的黑色金屬擴香盒設計，裡面承裝白色陶瓷蕊心，透過獨家工藝將香氛分子壓製其中，比起前一代可以更持續持久的釋放香氣，總共推出：黑莓子與月桂葉、絲柏與葡萄藤、英國橡樹3種味道，整體以內斂的木質調展現出高雅氛圍。





＃Diptyque 車用擴香，盒＋蕊3600元

法國Diptyque以獨具品味的香氛藝術廣受粉絲喜愛，以標誌性的橢圓徽章設計出車香的外型，象徵一扇通往自然世界的窗，裡面金色香蕊擁有多種款式可以挑選，包括熱賣的無花果、聖日爾曼大道34號、漿果、玫瑰、含羞草等等，補充蕊甚至可以應用到電子擴香器、行動擴香器之中，可以裝點各種不同的空間氛圍。

＃Acqua di Parma 車用擴香，皮革擴香盒$7200＋香氛膠囊$1900

跟多數車用擴香設計不同，Acqua di Parma採用精品等級的皮革製作，透過立體鋼印LOGO展現出低調奢華的質感，是不少高級車主口碑推薦的熱銷款，不只是經典牛皮，更有特殊的鴕鳥皮、鱷魚皮版本限定推出，9種香氛膠囊：早安、藍色地中海阿瑪爾非無花果、藍色地中海帕納里加州桂等都很受歡迎，底部可調控開關也能調整香味濃郁度。

＃CULTI 皮革車用擴香，盒＋蕊$3900

將空間香氣視為室內設計的一環，CULTI將義大利氛圍帶進質感生活之中，也推出皮革車用擴香，簡約俐落的方形外盒，採用手工製作的皮革飾面打造洗鍊車內視覺，地中海柑橘、薑橙辛香、絲絨暖香、蔚藍大海、綠茶雅韻5種香氣，描繪熱情放鬆的義式態度。