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TWG Tea玫瑰茶香慶母愛　BAC紅心皇后蛋糕有珍珠

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記者蔡惠如／綜合報導

母親節進入倒數，茶葉品牌 TWG Tea 以普羅旺斯玫瑰為題，推出結合茗茶與香氛的限定禮盒，提供媽媽從清晨到午後的優雅品茗儀式；巧克力蛋糕品牌 BAC 則以《愛麗絲夢遊仙境》為靈感，打造高顏值紅心皇后莓果蛋糕，更加入 DIY 珍珠糖珠設計增加互動驚喜，現在預訂還能享有早鳥現折 100 元優惠。

▲TWG Tea玫瑰茶香慶母愛。（圖／品牌提供）

▲TWG Tea推出玫瑰芬香茶系列。（圖／品牌提供）

歡慶母親節，TWG Tea 在台推出玫瑰芬香茶系列，結合大吉嶺茗茶與玫瑰香氛，優雅柔美的氛圍呼應柔軟的母愛。「玫瑰芬香茶散茶禮盒組」專為細緻品飲設計，包含玫瑰芬香茶與土星造型茶罐，並附上經典午茶杯組與計量金匙，搭配同款薰香蠟燭，不僅在味覺上獲得舒展，連空間也能瀰漫柔和氣息，售價 5,500 元；「玫瑰芬香茶包禮盒組」則包含 15 入手工純棉茶包、薰香蠟燭與雙色茶糖棒，讓媽媽隨時都能享受玫瑰香氣，售價 3,000 元。

▲TWG Tea玫瑰茶香慶母愛。（圖／品牌提供）

蛋糕品牌 BAC 近期也因應母親話題，推出紅心皇后莓果蛋糕，以粉紅華麗外型為亮點，獻給值得閃耀登場的媽媽。這款蛋糕以湯種巧克力戚風為底，內餡交疊布朗白起司與覆盆子巧克力餡，並融合覆盆莓、蔓越莓與黑醋栗等多重果泥，打造出酸甜明亮且不膩口的莓果層次。

▲TWG Tea玫瑰茶香慶母愛。（圖／品牌提供）

最上層點綴著愛心巧克力與珍珠糖珠，外型如寶石般夢幻。蛋糕附有 DIY 白色珍珠糖珠，讓消費者能親手為蛋糕灑下專屬祝福，增添儀式感。紅心皇后莓果蛋糕 6 吋售價 1,090 元，4／30 前預訂可享早鳥現折 100 元優惠。

關鍵字：

玫瑰芬香茶, 母親節禮盒, TWG Tea, BAC, 紅心皇后莓果蛋糕, 巧克力蛋糕, 限量, 母親節優惠, 茗茶

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