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英女王伊莉莎白二世百歲冥誕　辦展懷念她的色票穿搭

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▲▼英國女王伊莉莎白二世服裝展 。（圖／CFP）

▲21日是英國女王伊莉莎白二世百歲冥誕，「伊莉莎白二世女王：風格人生」展覽於白金漢宮國王畫廊登場。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

今（21日）是已故英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）百歲冥誕，英國國王查爾斯三世發表全國談話緬懷母親，也與王后卡蜜拉親自走訪於白金漢宮國王畫廊舉辦的「伊莉莎白二世：她的風格人生」展覽，回憶每一個母親曾參與的重樣場合，全場共展出300多件已故女王衣櫥中的物品，其中超過半數是首次展出，展期至10月18日。

▲▼英國女王伊莉莎白二世服裝展 。（圖／CFP）

▲女王伊莉莎白二世（中）生前的色票穿搭深植人心，永遠是人群中最亮眼的一位。（圖／CFP）

英國女王伊莉莎白二世生前以「色票穿搭」著稱，從帽子到洋裝、外套都是同一色系，她不僅是人群中最亮眼的一位，也經常透過服裝色系傳遞訊息，她於2022年去世後，留下的服裝與配件由皇家收藏信託管理。為紀念她百歲冥誕，特別舉辦「伊莉莎白二世：她的風格人生」展覽，展出她標誌性的彩虹色調洋裝、馬術裝、禮服與一整面帽子牆。

▲▼英國女王伊莉莎白二世服裝展 。（圖／CFP）

▲英國國王查爾斯三世與王后卡蜜拉參觀「伊莉莎白二世女王：風格人生」展覽。（圖／CFP）

▲▼英國女王伊莉莎白二世服裝展 。（圖／CFP）

▲一面帽子牆展示女王伊莉莎白二世款式多變的頭飾。（圖／CFP）

全場最受矚目的展品，是女王生前重要時刻所穿的禮服，包括1935年的伴娘禮服，以及她的婚紗與加冕禮服，展覽策展人卡羅琳德吉托表示：「女王對於適合自己的風格有著明確的認知，完全知道自己想要以什麼樣的面貌示人，也願意擁抱當時流行的任何風格。」除了服裝、珠寶、帽子、鞋子和配件外，參觀者還可以探索從未曝光的設計草圖、面料樣品和手寫信函，重新了解已故女王在打造個人衣櫥時的高度參與。

▲▼英國女王伊莉莎白二世服裝展 。（圖／CFP）

▲女王伊莉莎白二世於加冕典禮所穿的禮服也在展出之列。（圖／CFP）

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英國女王伊莉莎白二世

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