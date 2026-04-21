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年賺百億SOGO大巨蛋開幕倒數　董座黃晴雯：一件事完成馬上就開

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▲▼遠東Garden City（SOGO大巨蛋）潮美食公園GOURMET PARK媒體預覽。（圖／記者周宸亘攝）

▲遠東Garden City（SOGO大巨蛋）量體最大的B區即將在今年上半年開幕，據悉單層面積就超過1千坪。（圖／記者周宸亘攝）

記者蔡惠如／綜合報導

台中漢神洲際廣場開幕後，另一個台北市中心最大購物賣場「遠東 Garden City」、俗稱 SOGO 大巨蛋最大量體的 B 區即將壓軸登場，開幕後營業面積廣達 3 萬坪，等同是 SOGO 忠孝、復興加上之前敦化店的規模，年營業額上看 100 億元，開幕時間也受關注，SOGO 董座黃晴雯表示，大巨蛋其實已經準備好了，只要一完成檢查拿到執照就能開幕。

▲SOGO母親節檔期優惠。（圖／業者提供）

▲SOGO董事長黃晴雯（右三）表示大巨蛋已經準備好，一拿到執照就能開業。

黃晴雯表示，SOGO大巨蛋商場屬於跨場域的整合，跟之前百貨的單一建築不同，要結合四大場域的動線規劃，在消防安全上標準更為嚴格，相關檢查程序也相對繁瑣，但目前都仍照時程推進，雖然發生美伊戰爭，但民眾仍會持續對自己喜歡、想要的東西消費，SOGO 強項在於會員經營跟分眾化，首季營業額也成長 4.7%，加上復興館兩大精品香奈兒、愛馬仕的改裝已完成，仍看好下半年表現。

▲SOGO母親節檔期優惠。（圖／業者提供）

SOGO 也正式宣布母親節促銷方案，以多重回饋吸引消費者，4／24 至 5／10 期間，男女服飾、化妝品、小家電與寢具單日消費滿 5,000 元送 400 元抵用券；大家電消費滿 1 萬元送 500 元；指定國際精品、珠寶單日單筆消費滿 2 萬元送 2,000 元。刷中信 SOGO 聯名卡合併回饋最高可達 14%，再加上樓面加碼，若有美妝囤貨、高單價上品購買需求，可以趁此時衝一波。

▲SOGO母親節檔期優惠。（圖／業者提供）

▲忠孝館SHISEIDO國際櫃百優保濕乳霜組，優惠價2,520元，限量100組。

此外，即起至 5／10 期間下載 APP 並註冊成功，即可獲贈總價值 1,400 元的電子折價券，包含 14 張 100 元券，可於 4／24 至 5／10 在指定專櫃消費，單筆滿 2,000 元即可使用 1 張。

▲SOGO母親節檔期優惠。（圖／業者提供）

▲忠孝館資生堂東京櫃，莉薇特麗抗皺亮白凝乳霜，價值6,800元，優惠價2,790元，限量50組。

忠孝館主打美妝特惠組，包括多款高CP值組合，如忠孝館 SHISEIDO 國際櫃「百優保濕乳霜組」，價值 5,544 元，優惠價僅 2,520 元；資生堂東京櫃「莉薇特麗抗皺亮白凝乳霜」則有 41 折優惠，原價 6,800 元，特價 2,790 元。

▲SOGO母親節檔期優惠。（圖／業者提供）

▲復興館SAINTLAURENT_ICARE 超大型購物袋，價格店洽

▲SOGO母親節檔期優惠。（圖／業者提供）

▲復興館GRAFF格拉夫繾綣蝴蝶系列，密鑲鑽石耳環，售價312,000元。

復興館則首推精品優惠，僅提供首 6 天指定精品消費滿 3 萬元送 1,000 至 1,500 元抵用券；國際精品、珠寶消費滿 2 萬元送 2,000 元抵用券。其香奈兒、愛馬仕改裝後旗艦店已正式登場，加上 5 間珠寶品牌選擇多元，消費者可適時入手高單價商品享優惠。

關鍵字：

SOGO, 大巨蛋, 母親節, 購物優惠, 精品

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