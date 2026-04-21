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台北車站地下街atre 5月登場　壽司郎外帶櫃、BAKE起司塔進駐

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▲atre。（圖／翻攝atre官網）

▲atre去年宣布重回台灣，於台北車站捷運地下街的160坪賣場將在5月登場。（圖／翻攝atre官網）

記者蔡惠如／綜合報導

去年 12 月在日本宣布重返台灣的 atre，對外表示正式進駐台北捷運台北車站地下街 B1 層，近期外牆也貼上了「5 月開幕」的字樣，為台北車站的地下街注入新氣象。背板上也公布即將進入的品牌，包括主打便利性的壽司郎外帶店、北海道起司塔 BAKE 跟人氣奶油費南雪 Butter Butler，以陣容看來為鎖定通勤族、學生與小家庭。

▲atre。（圖／翻攝atre官網）

atre 在 2023 年與微風結束合作之後，去年宣布重新回歸進駐台北車站地下 1 樓（3 號與 5 號區塊）。商場面積約 160 坪，雖不大但位置卻是捷運藍線、台鐵與高鐵人流的交叉地帶，對於每日進出人流超過 50 萬人次的台北車站，是戰略地位極高的位置。

進駐廠商包括壽司郎外帶店、北海道起司塔 BAKE 跟人氣奶油費南雪 Butter Butler，此外還有結合「生活家飾」與「地方食材」的選物品牌神農生活、韓式馬卡龍 Melting Finger、富士山主題店「富士山美食物語」，以及台灣近年新崛起的複合式創意空間品牌 meet 推推基地是，主打結合甜點、咖啡與社交體驗的多元場域。

關鍵字：

台北車站, atre, 壽司郎, BAKE, 地下街

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