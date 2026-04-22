「貝嫂」出門三大「標配」　愛馬仕、錶王與自家服飾

▲維多利亞貝克漢穿自創品牌VICTORIA BECKHAM 2026秋冬系列西裝搭PP名錶，展現帥氣風格。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

記者陳雅韻／台北報導

「貝嫂」維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）是時尚指標人物，上廣播節目也要漂亮妝髮才出門，近日她驚喜現身《Andy Cohen Live》節目，即展現她穿搭的三大標準配備：自創同名品牌VICTORIA BECKHAM服飾、愛馬仕（Hermès）柏金包以及「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）百萬名錶。





▲維多利亞貝克漢佩戴的PP Aquanaut型號5269R-001玫瑰金錶，1,250,000元。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

維多利亞貝克漢上節目所穿的灰色條紋西裝，出自她的同名品牌2026秋冬系列，西裝外套下為背心設計，顯得帥氣有型，她同時搭配PP Aquanaut型號5269R-001玫瑰金錶，此款兩地時間腕錶符合她經常當空中飛人的需求，而面盤與錶帶的灰藍色調，與她的新裝色系完美呼應。





▲維多利亞貝克漢搭配愛馬仕白色柏金包。（圖／翻攝PP官網）

收藏無數愛馬仕包款的維多利亞貝克漢，此次拎著白色柏金包，點亮整個造型，舉手投足盡顯自信魅力。她在節目上也敞開心房，大聊她所屬的辣妹合唱團曾掀起的流行文化，也分享與貝克漢生活的點滴，包括老公通常會送她什麼禮物，滿足粉絲的好奇心。她還同步預告新計畫，她與美國品牌GAP聯名系列將於24日上市了，有機會以親民價購得貝嫂風格服飾。





▲為多利亞貝克漢宣布與GAP聯名系列將於24日上市。（圖／翻攝victoriabeckham IG）