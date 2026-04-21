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D+AF把《愛麗絲》牡蠣寶寶變鞋了！FILA母親節蝴蝶結老爹鞋也超生火

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記者鮑璿安／綜合報導

鞋櫃裡永遠少一雙鞋，此次人氣鞋履品牌D+AF推出「愛麗絲夢遊仙境」系列，以隱藏版角色「牡蠣寶寶」為靈感，讓鞋款可愛度加倍。而FILA 打造今年母親節限定鞋款，以經典老爹鞋為主軸，如同雲朵般的舒適腳感搭配上緞面蝴蝶結元素，簡直令人「愛不釋腳」！

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲D+AF這次首度推出迪士尼系列，第一波就選了愛麗絲夢遊仙境當主題 。（圖／品牌提供）

D+AF這次首度推出迪士尼系列，第一波就選了愛麗絲夢遊仙境當主題，把牡蠣寶寶、愛麗絲、妙妙貓幾個人氣角色變成鞋櫃裡的可愛亮點。主打鞋款從雙色鞋帶小白鞋、真皮德訓鞋到德訓穆勒鞋都有，整體不是單純把圖案放上去，而是把角色神情、專屬鞋墊、小吊飾、蕾絲花邊和珍珠感細節慢慢藏進設計。除了鞋款之外，品牌也同步推出牡蠣寶寶吊飾，把這波療癒感一路延伸到配件。

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲FILA今年母親節則把焦點放在經典老爹鞋，重新進化成更柔和好搭的版本 。（圖／品牌提供）

FILA今年母親節則把焦點放在經典老爹鞋，重新進化成更柔和好搭的版本。主打的RAYTONA SCRIPT走極簡路線，鞋身以純白為主，側邊加入CHANGE THE GAME字樣，配上厚底比例、輕量中底與穩定支撐，對通勤族來說很有吸引力，俐落中又保有一點態度。另一雙DISRUPTOR 2 SCARF延續招牌鋸齒外底與存在感輪廓，這回多了可替換的緞面蝴蝶結鞋帶，讓熟悉的老爹鞋多出一點甜而不膩的精緻感。兩款都圍繞雲朵白視覺展開，修飾比例之餘，也更容易放進日常穿搭。品牌這次也在FILA 1911 TAIPEI時尚概念店打造白色沉浸場域，整體氛圍更貼近節日限定企劃。

關鍵字：

D+AF, FILA, 愛麗絲夢遊仙境, 母親節, 老爹鞋

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