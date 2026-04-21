髮際線偷偷後退超顯老！養髮成為最新減齡關鍵

▲秀髮的豐盈度決定你的視覺年齡。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

當醫美、保養與濾鏡愈來愈能修飾臉部細節，真正影響第一眼年齡感的關鍵，其實不只在臉，而是常被忽略的髮際線、髮根支撐力與整體髮量狀態。近年強調「視覺減齡」的髮型趨勢，也讓豐盈、蓬鬆且富有光澤的秀髮，成為年輕感的重要指標。

相較於臉部肌膚，頭皮與髮肌老化更容易被忽略。高壓生活、頻繁吹整染燙，加上外在環境刺激，都可能讓頭皮狀態提早老化，進一步出現髮根無力、髮絲變細、髮量感下降等問題，不只讓髮型更難支撐，也容易讓整體輪廓顯得疲憊、顯老。

▲Hair Rituel 賦活重升髮精華，60ml，6,750元。

也因此，近年不少品牌開始將養護焦點從髮絲延伸到頭皮。Hair Rituel by Sisley 提出「髮肌打底術」概念，強調從根源喚醒髮根活力，幫助維持髮量與秀髮質感；旗下明星商品「賦活重升髮精華」便鎖定髮際線、髮根支撐與髮肌老化等問題，希望從日常保養中建立更穩定的年輕髮感基礎。

▲Christophe Robin 植萃胜肽強韌洗髮露，250ml，1,150元、植萃胜肽強韌潤髮露，200ml，1,200元。

另一邊，Christophe Robin 則推出全新「植萃胜肽強韌洗潤系列」，包含洗髮露與潤髮乳，主打以植萃科研胜肽配方，為細軟、受損且易斷裂髮質提供修護。透過莧菜胜肽與羽扇豆仿生胜肽等成分，協助強化髮絲結構、提升頭皮屏障力，改善細軟扁塌與脆弱問題，讓秀髮回復豐盈彈力。