Hello Kitty聯名太萌先收一波！母親節買保養還能順手做公益

記者曾怡嘉／台北報導

美妝品牌母親節檔期除了拚限定包裝與話題代言，京城之霜和萊雅今年也結合公益活動，讓消費者在送禮、買保養的同時，也能把溫暖傳出去。

▲京城之霜 X Hello Kitty輕盈乳120ml。

▲ 京城之霜 X Hello Kitty全能乳120ml+30ml。

▲屈臣氏獨家京城之霜全能乳+輕盈乳超值組特價$1980甜心毛毛萬用包(2色隨機送)。

「京城之霜」首度攜手 Hello Kitty，即日起至 5月10日 在全台通路推出療癒系限定版包裝，讓粉絲直呼太可愛。同步登場的還有由品牌創始人牛爾老師發起、今年邁入第九年的 「我愛我的全能媽媽」 公益活動，以「以愛相伴 溫暖每一個家」為主題，號召消費者在呵護肌膚之餘，也一同響應慈善。活動期間每售出一瓶指定商品，品牌即捐出 30元 給現代婦女基金會，全數投入「受暴家庭扶助計畫」。

▲牛爾老師（左）及現代婦女基金會執行長 邱淑華（右）力挺我愛我的全能媽媽公益活動。

談到這項已持續九年的公益活動，牛爾老師表示，最初是因思念母親而發起，如今在步調快速的 AI 時代，每個人都身兼多重角色，可能是父母、子女，也可能是伴侶，因此更體會到「唯有先照顧好自己，才有能量照顧身邊的人」。

▲凡於通路購買淨亮白MELA淡斑精華，巴黎萊雅即捐出1%收益給勵馨基金會。

另一邊，巴黎萊雅則攜手小S 回歸首場保養代言記者會，當天她極佳狀態現身，分享自己的「發光肌」急救秘訣，也同步號召關注女性支持議題。即日起至 6月30日，凡於屈臣氏、寶雅、康是美、momo、蝦皮購物等通路購買 「淨亮白MELA淡斑精華」，巴黎萊雅即捐出 1%收益給勵馨基金會，讓品牌經典精神「因為我值得」化為支持女性重拾自信的實際力量。