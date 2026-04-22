愛馬仕改裝開幕台味濃！絲巾做珠簾、保安宮燈籠變模樣　獨家雙色H項鍊超可愛

▲位於Sogo復興館的愛馬仕改裝後開幕，入口兩側櫥窗結合，正是愛馬仕的馬車標誌。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

HERMES（愛馬仕）位於台北Sogo復興館的門店改裝開幕，三層樓的空間處處台味、滿滿故事，一樓裝飾著用絲巾餘料打造的珠簾、二樓和三樓有靈感來自保安宮的燈籠，而且每個櫥窗都有主題與巧思，從飯店櫃檯到火車站、戲院票口，逛這家愛馬仕店，像走在一個又一個的景點，限定商品也很吸引人，經典Mini Pop H以綠與粉紅雙色設計，可愛的配色好適合夏天。

絲巾餘料製成放大版珠簾



煥新開幕的愛馬仕專門店由巴黎建築事務所RDAI操刀，佈置了多件藝術品，室內色彩層次隨動線鋪展，三層樓分別呈現晨光、黃昏與夜幕，融入在地元素與時代氛圍，尤其是千禧年左右的台北，侯孝賢導演、2001年上映的《千禧曼波》，便是其中一個靈感來源。

以上釉陶瓷磚砌成的一樓大門牆面，帶出台北城市的歷史文化風情，走到門口一定要停駐，仔細端詳櫥窗，一側是貼著花磚的旅館櫃檯，後方櫃子裡的鑰匙鋪陳出馬的樣貌，另一側是馬車輪廓的行李推車，兩邊組合起來，正是愛馬仕的馬車標誌，走入店門彷彿Check in，開啟一段旅程。

一樓展示絲巾、時尚配件、香水與美妝，以及珠寶腕錶，「珠簾」是空間中的要角，結合在地工藝製作的線材與愛馬仕絲巾的餘料，製作出放大版的珠簾陳設，增添層次與節奏感。

▲一樓進門即是絲巾區域。



▲牆面以陶瓷磚砌成。



▲珠簾以線材與絲巾餘料詮釋。（圖 / 記者林明瑋攝）

倒轉的時鐘回到美好往昔



走上二樓整體色調溫暖如黃昏時分，櫥窗概念來自新北投車站，愛馬仕的商品巧妙置入其中，車票從皮夾中冒出來、瓷盤在屋頂中央，月台後方的藍色火車，喚起舊時代的印象，最有趣的是上方的時鐘，指針竟是倒轉，意味著回溯過往的美好時光。二樓為皮件與居家系列，還有馬具區域，甚至可以訂製馬鞍，VIP房間擺放的燈飾，重新詮釋了台北大龍峒保安宮的燈籠，台味就這麼在不經意間流露。

▲櫥窗呈現出火車站意象。（圖 / 記者林明瑋攝）



▲Sogo復興館愛馬仕店內展示了馬鞍，提供訂製服務。（圖 / 品牌提供、記者林明瑋攝）



▲燈飾靈感來自保安宮的燈籠。（圖 / 記者林明瑋攝）



▲居家系列區域色調溫暖。

三樓櫥窗是戲院票亭，今日放映的是哪一部片？絲巾化身電影海報、暱稱豬鼻子的錨鏈圖騰是欄杆，室內為成衣、鞋履區域，地面鋪陳的圖案靈感源自城市街道紋理，牆面以手工刻出竹節效果，一絲一毫都不馬虎。

逛完了三層樓，一樓室外的櫥窗還有彩蛋，中央一座迷你的透明電梯也很有代表性，也許你立刻想到了某個飯店的室內透明電梯？

▲男女裝區域。



▲三樓的獨立休憩空間。



▲櫥窗呈現了懷舊的戲院票亭。



▲室外櫥窗內有透明電梯裝飾。

不能錯過的限定商品



Mini Pop H系列飾品簡約又有識別度，很適合日常佩戴，為歡慶愛馬仕Sogo復興店開幕，推出了粉紅與綠色結合的雙色款式，又甜又活潑，鱷魚皮手環上的半寶石製成磚塊造型，建築線條呼應新店裝潢，此外，還有青瓷綠色的手機卡匣，搭配海馬圖案充滿活力。

▲Sogo復興店限定飾品，Mini Pop H耳環19,400元、項鍊18,700元。



▲Sogo復興店限定鱷魚皮Faubourg Mineral 手環，232,800元。

▲青瓷綠海馬圖案MagSafe磁吸手機卡夾，21,800元。

Sogo復興館的CHANEL（香奈兒）也在近期重新開幕，3層樓的空間設計，靈感來自香奈兒女士在巴黎康朋街31號的住所。室內由純粹線條、豐富質感與精緻材質和諧交織，透過品牌經典的黑、白、米、金色調優雅詮釋。

一樓展示藝術總監Matthieu Blazy操刀的最新包款與配飾系列，並設有專屬腕錶與高級珠寶的區域，二樓的鞋履沙龍以藝術家Nancy Lorenz創作的金箔鏡面作品為視覺亮點，斜紋軟呢沙發營造出舒適的休憩氛圍，上方懸掛著由Goossens金銀工坊特製的華麗吊燈。三樓是高級時裝的專屬空

間，陳設英國知名藝術家 Julian Lethbridge 的石版畫，以及 Christophe Côme 運用金屬與玻璃量身打造的訂製咖啡桌， 與斜紋軟呢沙發相映成趣，為沙龍增添別具一格的藝術氣息。

▲香奈兒Sogo復興店重新裝潢，日前開幕。