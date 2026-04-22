凱特王妃緬懷女王伊莉莎白二世　戴傳承珍珠紀念其百歲冥誕

▲英國王室資深成員齊聚紀念已故女王伊莉莎白二世百歲冥誕。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

記者陳雅韻／台北報導

英國王室為紀念已故女王伊莉莎白二世百歲冥誕，21日於白金漢宮舉行了一場特別的招待會，邀請即將滿100歲的長者共襄盛舉，並從國王查爾斯三世手中接過生日賀卡，高人氣的凱特王妃現身與長輩們聊天，她也藉由服裝穿搭傳達對女王的思念。





▲英王儲威廉（左）與祖母伊莉莎白女王感情深厚。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）





▲凱特王妃戴女王傳承的珍珠項鍊與耳環。（圖／CFP）

凱特王妃於紀念女王伊莉莎白二世百歲冥誕活動中，選穿Emilia Wickstead薰衣草紫七分袖連身裙，並搭配兩款女王傳承的珠寶，一件是女王鍾愛的三股式珍珠項鍊，被認為是女王生前最後一張肖像中所見的是同一條項鍊，凱特王妃於女王過世後幾天也曾戴過此款項鍊。





▲凱特王妃與長者互動笑得開心。（圖／CFP）

而凱特王妃所戴的耳環則是著名的巴林珍珠耳環，是1947年巴林統治者Hakim送給女王伊莉莎白二世的結婚禮物，多年來一直陪伴女王出席無數公開場合。凱特王妃以佩戴傳家寶緬懷女王，也讓優雅風範繼續傳承下去。

