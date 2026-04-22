巴黎旅人衣櫥！Maison Kitsuné新設計師打造小狐狸托特、奶油風衣超質感

記者鮑璿安／綜合報導

Maison Kitsuné 2026 春夏系列以「Travellers in Paris 巴黎旅人」為題，由新任創意總監 Abigail Smith 首度操刀，延續品牌標誌性的 Paris–Tokyo 雙城精神，把巴黎優雅與日式細膩重新揉進當代衣櫥。

Maison Kitsuné 強調能自在切換日夜場景的實穿性，從風衣、工裝到機能夾克，細節被轉化成更輕盈的都會語言；材質則運用皺褶棉質府綢、日本混紡棉料與輕量科技面料，讓衣服在結構與舒適度之間找到漂亮平衡。聯名也成為隱藏亮點，包括與日本丹寧品牌 KURO、香港 眼鏡品牌 A. SOCIETY，以及法國童裝品牌 Bonpoint 的合作系列都一一登場。

整季色彩取自巴黎夏日午後的柔和光影，以大地色、淡綠、淺粉鋪陳，將「Travellers in Paris」主題進一步延伸至圖騰與印花設計，從巴黎建築景觀、藝廊文化到新藝術 風格(Art Nouveau)字體，皆成為創作靈感來源，加上像郵票般轉化而來的城市印花與抽象狐狸圖騰，讓服裝不只是日常單品，更像一篇篇寫給巴黎的穿搭遊記。





▲Maison Kitsuné奶油杏仁色防潑水風衣；狐狸 LOGO 托特包。（圖／品牌提供）

推薦單品之中，奶油杏仁色防潑水風衣絕對很有記憶點，寬鬆廓形搭配腰帶設計，既保留法式風衣的從容感，又因淡奶油色調顯得更輕柔耐看，無論單穿或疊搭都很適合春夏。另一款狐狸 LOGO 托特包則把 Maison Kitsuné 最討喜的幽默感完整拉出來，以乾淨帆布袋身搭配穿著制服的小狐狸插畫，日常感很強，卻不失品牌辨識度。若偏好更成熟極簡的路線，奶油白斜背包以俐落方形包身結合狐狸輪廓金屬釦，細節低調卻很精緻，是那種能默默替整體造型加分的包款。

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▲DAKS 與 Scye 聯名以「British Heritage」為核心 。（圖／品牌提供）





▲採用高規格赤耳丹寧（Selvedge Denim），可隨時間呈現自然養成變化。（圖／品牌提供）

英倫與日系的混血感讓無數人嚮往，此次與日本品牌 Scye 的聯名成為亮點，像是誕生於1930年代的「DAKS Slacks」無腰帶西裝褲，這次以更俐落的版型回歸，搭配略帶寬鬆的褲型與輕盈布料，在正式與休閒之間取得平衡。細節則融入 Scye 標誌性的犀牛圖騰與 DAKS 經典格紋配色，讓整體造型在簡約中多了一份辨識度。DAKS 與英國老牌針織品牌 John Smedley 的合作同樣值得關注，將品牌標誌性的 House Check 與條紋細節融入高級海島棉針織中，提升整體觸感與穿著舒適度，也讓基礎單品多了質感支撐。