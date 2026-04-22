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跑鞋控先看！Saucony支撐戰鞋在台首亮相、迪卡儂萬元級KIPRUN碳板跑鞋

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記者鮑璿安／綜合報導

跑鞋市場這幾年越分越細，從日常慢跑、穩定支撐到競速碳板，每一種需求都對應出更精準的鞋款設定。近期美國運動鞋品牌Saucony 與迪卡儂 KIPRUN 就分別端出兩種完全不同路線的新作，一雙鎖定需要穩定導正與支撐保護的跑者，另一雙則直接瞄準速度訓練與賽場爆發力，用更鮮明的產品定位，讓跑者能依照自己的步態與訓練目標挑到最適合的戰鞋。

▲▼ 跑鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ 跑鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ 跑鞋 。（圖／品牌提供）

▲美國跑鞋品牌 Saucony 今春正式宣布引進備受期待的穩定支撐型跑鞋 OMNI 23 ST。（圖／品牌提供）

Saucony 首次在台亮相的 OMNI 23 ST，補齊品牌在台跑步矩陣的最後一塊拼圖。這雙鞋瞄準需要額外支撐的跑者，特別是足部有明顯內旋需求的族群，設定很清楚。中底首度把 PWRRUN PB 高回彈泡棉放進支撐系列，讓穩定型鞋款不再只強調保護，也保留更直接的腳感回饋。鞋身同時整合 Stable Zone 導正系統與 PWRRUN 穩定框架，協助步態維持較穩定的移動軌跡。外底採用 XT-900 高耐磨大底，補上抓地與日常高強度訓練所需的耐用度。

▲▼ 跑鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ 跑鞋 。（圖／品牌提供）

▲迪卡儂旗下專業跑鞋品牌 KIPRUN 這次把高端競速線拉到更明確的位置，主打為頂級碳板跑鞋 KIPSTORM LAB 。（圖／品牌提供）

迪卡儂旗下專業跑鞋品牌 KIPRUN 這次把高端競速線拉到更明確的位置，主打為頂級碳板跑鞋 KIPSTORM LAB。鞋款鎖定 5K 至 21K 菁英賽事與速度訓練，單腳重量約 167g，先用輕量設定切入速度需求。核心配置放在 J 型碳板與 PEBA 中底組合，強調步態推進時的回饋感與動能轉換效率。鞋面則改採 TPU 包覆結構，提升貼合與穩定表現，減少高速轉彎或變向時的足部滑動。這雙鞋也是 Jimmy Gressier 刷新法國里爾 5 公里歐洲紀錄時原型鞋的市售版本，話題度與實戰驗證同步到位。

關鍵字：

跑鞋新品, 支撐跑鞋, 碳板跑鞋, Saucony, 迪卡儂

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