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高敏感內耗星座Top 3！冠軍一句話都能反覆琢磨　最大的對手是自己　

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星座,占卜,個性, 。（圖／IG）

▲以下就整理出最容易陷入高敏感內耗的3個星座。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

有些人情緒來得快、去得也快，但也有一種人，明明表面看起來平靜，心裡卻早已反覆上演無數次小劇場。所謂高敏感加上內耗型人格，往往不是脆弱，而是太容易接收外界訊息、太在意細節，也太習慣先檢討自己。從一句語氣、一個眼神，到一場沒說出口的尷尬，他們都可能默默記在心裡，甚至反覆咀嚼好幾天。以下就整理出最容易陷入高敏感內耗的3個星座。

Top 3：天秤座

天秤座看起來總是溫和好相處，習慣維持關係平衡，也不喜歡把情緒表現得太明顯，但正因為太在意別人的感受，反而很容易把壓力留給自己。對天秤來說，最累的從來不是事情本身，而是「我這樣做對不對」、「他是不是不高興了」、「剛剛那句話會不會講太多」。他們擅長站在別人的角度思考，卻也因此常常忽略自己真正的感受，陷入反覆拉扯的內耗循環。

Top 2：巨蟹座

巨蟹座的敏感，多半建立在情感連結之上。只要是在意的人，一句無心的話、一個冷淡的反應，都可能讓巨蟹默默放在心裡很久。他們不是愛鑽牛角尖，而是太容易用情緒去解讀細節，別人沒有放在心上的事情，巨蟹卻可能反覆思考「是不是我做錯了什麼」。尤其當他們不安時，表面上也許不說，但內心早已演完一整套被忽略、被誤解甚至被拋下的劇情。

Top 1：雙魚座

說到高敏感又容易內耗，雙魚座幾乎很難不排第一。雙魚本來就情緒細膩、共感力強，對環境氛圍、人際變化特別有感，有時甚至連別人的情緒都會不自覺吸收進來。也因為想像力太豐富，他們很容易把一件小事無限放大，從一句已讀不回延伸出各種猜測，再一路陷入自我懷疑。雙魚的內耗，很多時候不是因為現實真的那麼糟，而是腦中版本太多、情緒太滿，最後把自己困在想法裡。

關鍵字：

高敏感, 星座排名, 情緒內耗, 雙魚座, 巨蟹座, 運勢

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