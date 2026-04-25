LIFE 經典／當瀝青廠遇上藝術魂　台南學甲的工廠美學實驗

▲永䥶集團在台南學甲的地景美學實驗。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台南學甲工業區的鋼鐵與混凝土之間，一場色彩革命正在悄然發生。在過去瀝青工廠常被視為冰冷的「鄰避設施」，永䥶集團近期與西班牙藝術家 GARE 的跨界合作，讓一座高達 11 公尺的巨型彩繪藝術牆誕生，讓傳產廠區轉化為地景藝術的標記。

曾獲西班牙壁畫節首獎、深受 Range Rover 等國際精品青睞的藝術家 GARE，深入觀察學甲特有的地景，包括鹽田的白與藍折射出台南特有的色彩基調、午後三點金黃陽光的溫暖色溫，以及小女孩仰望陽光的純粹風格，來對抗工業區冷峻的鋼鐵線條。





這場發生在台南學甲的地景實驗，核心價值在於挑戰大眾對「鄰避設施」的既定印象，也就是將傳統產業中那種冷峻、灰樸的工業機能，與視覺藝術的感性溫度產生連結。與其說是單純的廠房美化，不如說是測試當代藝術進入高污染、重工業場域時，是否能透過色彩與光影的轉化，消融工廠與鄰里間的心理邊界。

GARE 強調，這並非一面西班牙的牆，而是與學甲「動態共創」的作品 。隨著四季更迭與光影移動，牆面的色彩與質感將持續演變，預示著五年後、十年後都將呈現不同的面貌。

利用鮮豔色彩象徵生命的韌性，並選用低 VOCs 的環保噴漆，讓這件作品在技術層面上也與綠色轉型的願景同步，試圖打破傳統瀝青產業高污染的刻板印象。這種作法是否會流於「自我感覺良好」，關鍵在於作品能否隨時間與環境共生；藝術家強調這面牆動態共創，這種對時間性的考量，確實賦予了這場地景實驗超越裝飾層面的深度 。

放眼國外，類似將龐大工業建築轉化為地景美學的案例已有先例且成效顯著。例如德國魯爾工業區的轉型，便是將鋼鐵廠與礦區遺址透過景觀設計與光影藝術，轉變為世界文化遺產與休閒地標，證明了工業機能與藝術美感並非互斥。倫敦的巴特希發電站，同樣是在保留工業宏偉感的基礎上，置入美學元素使其重新融入都市生活。



永䥶集團在學甲的做法，可以視為台灣傳產在追求 AI 自動化與 3D 鋪面等硬體技術之餘，對企業社會責任與環境美學結合的一種嘗試，也是台灣在推動綠色工廠過程中，難得見到的視覺藝術實驗。