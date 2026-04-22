宋慧喬遊法國露一手貴氣　疊搭3款鑽戒華麗吸睛

▲宋慧喬到法國準備參加CHAUMET活動，忙裡偷閒心情很好。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星宋慧喬再度以法國珠寶品牌CHAUMET大使身份，前往巴黎準備參加全新頂級珠寶系列《A Journey Through Nature》發表會，活動前他享用美食並享受大自然洗禮，愉悅心情全寫在臉上，而她的休閒裝扮仍透露明星味，戴著CHAUMET百萬珠寶並拎著143,000元的Bottega Veneta編織包，難掩貴氣。





▲宋慧喬穿日本品牌HYKE軍綠外套配Prada靴子展現帥氣風格。（圖／翻攝kyo1122 IG）

宋慧喬在法國的私人時光穿著白襯衫，搭配日本品牌HYKE軍綠外套與丹寧褲，腳上穿著Prada靴子展現帥氣風格，旅行時她帶著Bottega Veneta可拎亦可背的Small Parachute小羊皮編織包，輕鬆愉快度過愜意時光。

▲宋慧喬疊戴CHAUMET Joséphine Aigrette珍珠戒指與兩款鑽戒。（圖／翻攝kyo1122 IG）

而宋慧喬隨身佩戴的CHAUMET珠寶全出自靈感源於冠冕的Joséphine系列，她疊戴3款Joséphine Aigrette戒指，分別是‌225,000元點綴珍珠與美鑽的V字戒指、191,000元V字鑽戒、結合梨形圖案與V字的373,000元華麗版鑽戒，3款戒指層疊搭配華麗吸睛，她同時戴上Joséphine Ronde d'Aigrettes 系列白金吊墜，鑲嵌1顆重約0.50克拉的梨形鑽石和多顆明亮式切工鑽石。





▲宋慧喬同時佩戴Joséphine Ronde d'Aigrettes 系列白金鑽石吊墜，帶著Bottega Veneta 143,000元Small Parachute包。（圖／翻攝kyo1122 IG）