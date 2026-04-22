凱莉珍娜5000萬起的愛馬仕牆曝光　夢幻「天花板」包她都有

▲凱莉珍娜自拍秀出一整面愛馬仕牆。（圖／翻攝kyliejenner IG）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）的名媛女友凱莉珍娜（Kylie Jenner），是實境秀女星金卡達夏家族小妹，年紀輕輕就創立美妝品牌，累積億萬身家，她經常分享豪奢生活，近日她在衣帽間自拍，揭露了驚人的「愛馬仕（HERMÈS）牆」，雖然不是全貌，但規模至少54個起跳，總值粗估超過5000萬元。





▲凱莉珍娜的愛馬仕包依色系排列，一目了然。（圖／翻攝kyliejenner IG）

身為愛馬仕超級VIP，凱莉珍娜將品牌「天花板」喜馬拉雅鱷魚皮包、以愛馬仕巴黎福寶總店為靈感設計的Faubourg柏金包全納入收藏，甚至為珍稀皮革包款訂製鑽石扣飾更添奢華氣息。此次她揭露的「愛馬仕牆」，各式包款依照色系與尺寸排列，大尺寸的包款放在後排，小巧款式放在最前排，出門選包一目了然。





▲凱莉珍娜連續兩周參加科切拉音樂節，行李袋有Goyard（左起）、LV硬箱與帽盒、愛馬仕鱷魚皮柏金包。（圖／翻攝kyliejenner IG）

剛落幕的Coachella科切拉音樂節，凱莉珍娜連續兩周都報到，行李中包括大尺寸的鱷魚皮柏金包、LV（Louis Vuitton，路易威登）硬箱與帽箱，以及當紅的Goyard粉紅色旅行袋，即便是短暫旅行行頭也不馬虎。

