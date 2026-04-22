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優雅餐桌少不了喬治傑生　橡木置物缽質感取勝

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▲▼Georg Jensen,Tiffany 。（圖/公關照）

▲喬治傑生HENNING KOPPEL系列橡木置物缽中型款（左）6,300元，小型款4,200元。（圖／喬治傑生提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

注重生活美學能為日常增添不少樂趣，丹麥品牌喬治傑生（Georg Jensen）新款生活精品便能為餐桌添優雅氣息，推出漢寧古柏系列的橡木置物缽，以及伯納多系列的餐瓷用品。前者以橡木製作呈現簡潔流暢的外型，木材天然的紋理成為視覺焦點，考慮到收納的方便性，大、小尺寸的置物缽可相互堆疊整齊收納，在功能與美感間取得了完美平衡。

▲▼Georg Jensen,Tiffany 。（圖/公關照）

▲喬治傑生推出新款BERNADOTTE 系列白瓷弧形分菜盤與弧形盤。

喬治傑生同時發表新款伯納多系列餐瓷，延續了瑞典設計師西瓦德伯納多的設計脈絡，將過往運用於金屬器皿上的柔和凹槽轉化為瓷器表面的裝飾，同系列另有鏡面不鏽鋼酒器如香檳冰鎮缽、瓶塞、酒瓶墊及開瓶器以及玻璃酒杯可配成套，呈現雅緻的餐桌佈置，而居家空間少不了的花器，此系列亦提供優雅選擇。

▲▼Georg Jensen,Tiffany 。（圖/公關照）

▲喬治傑生BERNADOTTE酒器精品涵蓋香檳冰鎮缽、香檳瓶塞等。

Tiffany & Co.融入品牌DNA的餐瓷系列也深受歡迎，近期新作Elsa Peretti® Thumbprint系列彰顯個性美，體現人手觸感與物品之間密不可分的連繫，受拇指印記啟發下，呈現充滿個性的黑色骨瓷碟子與碗，其雕塑觸感的線條讓人一眼難忘。

▲▼Georg Jensen,Tiffany 。（圖/公關照）

▲Tiffany推出Elsa Peretti® Thumbprint 系列黑色骨瓷與碟子。（圖／翻攝Tiffany官網）

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關鍵字：

Georg Jensen, 喬治傑生, Tiffany & Co.

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