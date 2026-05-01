8款「保濕妝前乳」韓國討論度超高！適合膚質一次看　換季脫妝卡粉必收

文／美人圈

韓系底妝總是看起來透亮又服貼，關鍵就在「妝前保濕」！韓國化妝師普遍認為，比起厚重粉底，先把肌膚保濕做好更重要、才能打造自然水光肌。尤其近年韓國流行「妝前保養型妝前乳」，不只補水還修護肌膚，讓底妝更貼膚、更持久。這次整理8款韓國討論度超高的「韓系保濕妝前乳」，包含爆紅妝前小黃乳、空姐噴霧、角鯊烷保濕霜等，從乾肌、敏感肌到混合肌都能找到命定款！

韓系保濕妝前乳推薦1：MENOKIN 30秒快速泡沫面膜

適合膚質：乾肌、缺水肌、底妝易卡粉肌

這款最近在韓國討論度超高的妝前泡沫面膜，被許多韓星與化妝師點名推薦，甚至被稱為打造韓系水光底妝的秘密武器！擠出來是慕斯泡沫質地，推開後轉化為高保濕精華面膜，30秒就能快速補水，讓肌膚呈現自然透亮水光。採用高活性微泡膠囊™技術，能迅速將保濕修護成分滲透肌底，比傳統片狀面膜更快速、也更服貼，使用後底妝就像被磁鐵吸住一樣貼膚。全系列推出5款配方，可依膚況疊加使用，質地清爽不黏膩，敏感肌也能安心使用。

▲MENOKIN 30秒快速泡沫面膜，95ml／NT$1,099。（圖／MENOKIN）

韓系保濕妝前乳推薦2：Ongredients 溫麗慈 肌膚屏障妝前保濕乳 EX 妝前小黃乳

適合膚質：所有膚質、敏感肌、乾燥卡粉肌

只要提到韓系妝前保濕，妝前小黃乳幾乎是化妝師一致推薦的經典神物！這款長年霸榜韓國OLIVE YOUNG熱銷榜，換季乾燥、底妝卡粉時特別有感，是許多韓妞化妝前必備步驟。升級版添加雙重積雪草成分，強化肌膚屏障修護力，同時帶來24小時長效保濕，能平整角質、舒緩乾紋，讓後續底妝更貼膚不卡粉。質地輕盈滑順、吸收快速，上妝後肌膚會透出自然細緻光澤，是打造韓系奶油肌的重要關鍵。

▲Ongredients 溫麗慈 肌膚屏障妝前保濕乳 EX，220ml／NT$1,099。（圖／Ongredients 溫麗慈）

韓系保濕妝前乳推薦3：fwee Spa 光澤UV提亮妝前乳

適合膚質：乾肌、混合肌、暗沉肌

被稱為「肌膚之鑰平替」的fwee Spa Glow Base，近期在韓國真的爆紅！主打打造TWICE娜璉同款奶油肌妝感，推出柔光與水光兩種質地，滿足不同膚質需求。01柔光款光澤自然不黏膩，適合混合肌或日常妝感；02水光款則主打高保濕與高亮澤，乾肌使用更有感。質地細緻輕盈，推開瞬間提亮膚況，修飾肌膚紋理與暗沉，呈現剛做完SPA般的柔嫩光澤底妝。

▲fwee Spa 光澤UV提亮妝前乳，35ml／NT$660。（圖／fwee）

韓系保濕妝前乳推薦4：CLIO 水光提亮妝前乳

適合膚質：混合肌、乾肌、暗沉肌

CLIO這款水光提亮妝前乳，以精華液般的輕盈質地打造韓系玻璃光底妝，推開後立即補水提亮，讓肌膚呈現自然透亮光澤感。搭配氣墊粉餅使用，底妝會更加貼膚透亮，另外同系列還有奶油乳液質地的牛奶光澤精華乳，可柔焦毛孔與細紋，讓妝感更加精緻細膩，是韓妞打造水光底妝的熱門選擇。

▲CLIO 水光提亮妝前乳，40ml／NT$699。（圖／CLIO）

韓系保濕妝前乳推薦5：S. NATURE 角鯊烷保濕霜

適合膚質：乾肌、缺水肌、冬季使用

這款韓國長期熱銷的角鯊烷保濕霜，雖然主打夜間保養，但不少韓妞都拿來當妝前保濕使用，效果意外驚艷。水潤凝乳質地吸收快速，能讓肌膚呈現柔嫩光澤感。由於是保養型產品，較不容易與粉底打架或起屑，特別適合底妝容易卡粉或乾燥脫皮族群。不過保濕度較高，油肌或混合肌建議少量使用即可。

▲S. NATURE 角鯊烷保濕霜，60ml／NT$800。（圖／S. NATURE）

韓系保濕妝前乳推薦6：AESTURA 璦絲特蘭 每日保濕柔護屏障修護乳

適合膚質：敏感肌、乾肌、混合肌

AESTURA是韓國敏感肌保養代表品牌之一，這款修護乳為清爽水乳液質地，比365保濕霜更適合妝前使用，能快速補水又不厚重。添加高密度神經醯胺與專利保濕顆粒，幫助修護肌膚屏障並改善乾燥脫皮，妝前使用後底妝更加服貼，也能降低卡粉問題，溫和配方敏感肌與醫美術後也適合使用。

▲AESTURA 每日保濕柔護屏障修護乳，150ml／NT$1,100。（圖／AESTURA 璦絲特蘭）

韓系保濕妝前乳推薦7：Anua PDRN 玻尿酸保濕膠囊噴霧

適合膚質：乾肌、暗沉肌、缺水肌

最近在韓國討論度極高的保濕噴霧就是這款！添加PDRN與玻尿酸成分，帶來雙重補水效果，細緻水霧一噴瞬間補水。妝前使用能改善乾燥卡粉問題，妝後補噴也不破壞底妝，讓妝容維持澎潤光澤感，很適合長時間帶妝或冷氣房乾燥族群使用。

▲Anua PDRN 玻尿酸保濕膠囊噴霧，100ml／NT$990。（圖／Anua）

韓系保濕妝前乳推薦8：d'Alba 白松露精華噴霧

適合膚質：乾肌、缺水肌、長時間帶妝族群

被稱為「空姐噴霧」的d'Alba白松露精華噴霧，是韓妞化妝包必備神器。結合化妝水、精華與保濕油三效合一，一噴即可替肌膚注入水潤光澤。添加白松露精華與Truferol™成分，能提升肌膚彈潤與光澤度，妝前使用讓底妝更服貼，妝後補噴也能維持水光妝感，是乾肌與脫妝族群的救星。

▲d'Alba 白松露精華噴霧，100ml／NT$650。（圖／d'Alba）

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