緞光髮必GET！日本蜂王乳、胺基酸髮品在家也像做SPA

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

頭髮不只是造型的一部分，更是整體氣質與健康狀態的延伸，無論是長期染燙造成的受損，或是季節轉換帶來的乾燥與出油問題，若缺乏適當呵護，都可能影響髮質與頭皮健康，透過正確的清潔、保濕與日常保養習慣，不僅能維持髮絲光澤，也能讓整體狀態更加清爽自信，近期就有不少厲害髮品一起為髮絲做好呵護功課。

＃凱夢 蜂王乳結構還原護髮系統

居家也可以做SPA等級髮絲護理，以「你的美髮捷徑」為概念的凱夢推出蜂王乳結構還原護髮系統，兩款不同劑型的護髮單品，透過日本75年大廠研發的天然羽蛋白結合頂級日本蜂王乳蛋白在第一劑先深層修護髮芯，第二劑運用摩洛哥堅果油、荷荷芭油與胺基酸群包覆髮絲加強營養吸收，等待5至10分鐘沖洗，立刻擁有細緻綢緞髮。

＃東森自然美 NB-1胺基酸洗髮乳

胺基酸是構成頭髮角蛋白的關鍵，擁有極佳的保濕力與修護效果，東森自然美推出NB-1胺基酸洗髮乳，可以透過清潔的同時護理髮絲柔順，同時達到溫和清潔的功能，特別適合髮絲受損或是乾燥分岔的族群，透過Ecocert認證的椰子油為基底，洗完自動散發細緻光澤。

＃juliArt覺亞 洸影煥活護髮噴霧

夏季不喜歡髮絲充滿厚重感，juliArt覺亞推出全新洸影煥活護髮噴霧，以輕油質地可以快速為髮絲補充光澤與修護能量，透過佛手柑與茉莉交織的清新花果香，不僅能夠賦予修護潤澤，更是可以當作髮香噴霧使用，即使造型之後也能噴灑達到定型柔順。