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Threads爆紅！迪奧限量摯愛蝶舞網紗包只送不賣　J'ADORE隨身鏡僅官網才有

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

化妝品對不少人來說就是日常必需品，若是入手的時候還有時尚好看的贈禮，更是沒有不補貨的理由！近期美妝品牌紛紛跨界聯名甚至針對母親節推出限定買贈，本來單品就好用不說，禮物限量還美到不行，真的只有趕快下單才不會對不起努力工作的自己。

＃迪奧 J'ADORE隨身鏡or摯愛蝶舞網紗包

▲迪奧,Threads,蘭蔻,契爾氏,植村秀,媚比琳,Converse,美妝,跨界,買贈,贈品,。（圖／品牌提供）

向來精緻奢華的迪奧在母親節打造摯愛蝶舞限量版包裝服務，再度攜手義大利藝術家PIETRO RUFFO透過他的細膩筆觸勾勒出粉金蝶翼，展現春日浪漫意象，不管是實體或線上，只要消費滿額就可以獲得獨家包裝服務（圖左），官網加碼J'ADORE隨身鏡乙個（圖右下），專櫃部分則是能夠擁有在Threads上爆紅的摯愛蝶舞網紗包（圖右上），通通都是數量有限，贈完為止。

＃萊雅專櫃 《穿著Prada的惡魔2》限量聯名贈禮

▲迪奧,Threads,蘭蔻,契爾氏,植村秀,媚比琳,Converse,美妝,跨界,買贈,贈品,。（圖／品牌提供）

睽違20年經典電影《穿著Prada的惡魔2》在全球掀起話題，攜手萊雅集團旗下專櫃三大品牌：蘭蔻、契爾氏、植村秀，在MOMO品牌官方旗艦館推出限定周邊，購買蘭蔻的小黑瓶PRO或是零粉感組合可以到手時髦托特包（圖左）、契爾氏淡斑精華或是金盞花化妝水組合可以擁有實用旅行收納包（圖右上）、植村秀粉底或潔顏油組合獲得聯名手機掛繩（圖右下），每一樣都是粉絲必收。

＃媚比琳 X Converse 加速心動組合

▲迪奧,Threads,蘭蔻,契爾氏,植村秀,媚比琳,Converse,美妝,跨界,買贈,贈品,。（圖／品牌提供）

把美式流行潮到最高點！媚比琳話題唇彩「鎖吻棒」超持久水光鎖吻唇釉全新推出#加速心動紅，超強水光彈力鎖色科技一抹唇紋隱形，狂喝水也不沾杯，絕美玻璃光讓人超想親；慶祝熱賣新作上市攜手美國街頭運動品牌Converse，只要在指定門市單筆消費滿2500元，即有機會獲得限量加速心動組合，包含鞋扣、鞋帶以及隨機色號鎖吻棒一支。

關鍵字：

迪奧, Threads, 蘭蔻, 契爾氏, 植村秀, 媚比琳, Converse, 美妝, 跨界, 買贈, 贈品

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