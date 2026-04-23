fb ig video search mobile ETtoday

1萬入手機械錶！　EDIFICE優化尺寸更纖薄

>

▲▼ Edifice,Tissot 。（圖／公關照）

▲EDIFICE EFK-110D系列機械錶藍面款EFK-110D-2A，10,000元。（圖／Edifice提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO 旗下以賽車錶著稱的EDIFICE，繼去年首度推出搭載機械機芯的EFK-100系列後，今年延續其設計基礎並優化細節，推出尺寸更精巧且更纖薄的EFK-110D 系列，共有藍色、黑色與白色面盤3種款式，定價1萬元，讓錶迷能以親民價進入機械錶世界。

▲▼ Edifice,Tissot 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴EDIFICE EFK-110D系列機械錶白面款EFK-110D-7A，10,000元。

EDIFICE全新登場的 EFK-110D 系列採用大三針搭配日期顯示的機械結構，並進行全面優化。此搭載日本製自動上鍊機芯的腕錶，將錶徑從原本的39mm 縮減至38mm，厚度也由 12.5mm 降至 11.8mm；此外，日期顯示窗從6時方向移至3時位置，並搭配透視背蓋設計，讓精密運作的機芯一覽無遺，提供約 42 小時的動力儲存，並配備防刮藍寶石水晶鏡面與 100 米防水性能，整體設計呼應了跑車引擎與懸吊系統的結構美學。

▲▼ Edifice,Tissot 。（圖／公關照）

▲EDIFICE EFK-110D系列機械錶風格簡約俐落，黑面款EFK-110D-1A 10,000元。

TISSOT（天梭表）新款機械錶主打全新尺寸的Gentleman紳士系列38mm自動腕錶，由品牌亞洲形象大使李棟旭演繹新作，展現新錶動靜皆宜的風格，天梭強化錶殼弧線的立體感，共有銀色、黑色、藍色與綠色面盤等可供選擇，在光影流轉下隱約可見金字塔形放射太陽紋飾面，內載具80小時動力儲存的Powermatic 80自動上鍊機芯，搶攻入門機械錶市場。

▲▼ Edifice,Tissot 。（圖／公關照）

▲天梭表亞洲形象大使李棟旭演繹Gentleman紳士系列自動腕錶38mm綠面款， 24,800元。（圖／天梭表提供，以下同）

▲▼ Edifice,Tissot 。（圖／公關照）

▲天梭表Gentleman紳士系列自動腕錶38mm另有黑色與銀色面盤款，各24,800元。

►億元級「錶王」富藝斯台北預展現蹤　英國進口印記更珍罕

►Gucci馬銜鍊錶全面回歸　竹節錶新尺寸登場

關鍵字：

CASIO, EDIFICE, Tissot, 天梭表

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

宋慧喬遊法國露一手貴氣　疊搭3款鑽戒華麗吸睛

宋慧喬遊法國露一手貴氣　疊搭3款鑽戒華麗吸睛

凱特王妃緬懷女王伊莉莎白二世　戴傳承珍珠紀念其百歲冥誕

凱特王妃緬懷女王伊莉莎白二世　戴傳承珍珠紀念其百歲冥誕

「貝嫂」出門三大「標配」　愛馬仕、錶王與自家服飾

「貝嫂」出門三大「標配」　愛馬仕、錶王與自家服飾

安海瑟薇LV紅裝好俏麗　艾蜜莉布朗草編馬甲遮了珍珠光 丹麥王室高顏值雙胞胎長大了　15歲公主白洋裝造型優雅 舒淇黑裝藏俏皮心機　卡地亞老虎珠寶發威見證奪獎時刻 選購金條掌握3原則防踩雷　認明原廠索保卡、發票 ROSÉ與長澤雅美同框畫面太美　聽瑪麗亞凱莉高歌秒變迷妹 舒淇「高級性感」不費力　穿透視西裝過50歲生日 許光漢喇叭褲造型迷人　珠寶耳環當胸針添亮點

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面