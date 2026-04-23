1萬入手機械錶！　EDIFICE優化尺寸更纖薄

▲EDIFICE EFK-110D系列機械錶藍面款EFK-110D-2A，10,000元。（圖／Edifice提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

CASIO 旗下以賽車錶著稱的EDIFICE，繼去年首度推出搭載機械機芯的EFK-100系列後，今年延續其設計基礎並優化細節，推出尺寸更精巧且更纖薄的EFK-110D 系列，共有藍色、黑色與白色面盤3種款式，定價1萬元，讓錶迷能以親民價進入機械錶世界。

▲模特兒佩戴EDIFICE EFK-110D系列機械錶白面款EFK-110D-7A，10,000元。

EDIFICE全新登場的 EFK-110D 系列採用大三針搭配日期顯示的機械結構，並進行全面優化。此搭載日本製自動上鍊機芯的腕錶，將錶徑從原本的39mm 縮減至38mm，厚度也由 12.5mm 降至 11.8mm；此外，日期顯示窗從6時方向移至3時位置，並搭配透視背蓋設計，讓精密運作的機芯一覽無遺，提供約 42 小時的動力儲存，並配備防刮藍寶石水晶鏡面與 100 米防水性能，整體設計呼應了跑車引擎與懸吊系統的結構美學。





▲EDIFICE EFK-110D系列機械錶風格簡約俐落，黑面款EFK-110D-1A 10,000元。

TISSOT（天梭表）新款機械錶主打全新尺寸的Gentleman紳士系列38mm自動腕錶，由品牌亞洲形象大使李棟旭演繹新作，展現新錶動靜皆宜的風格，天梭強化錶殼弧線的立體感，共有銀色、黑色、藍色與綠色面盤等可供選擇，在光影流轉下隱約可見金字塔形放射太陽紋飾面，內載具80小時動力儲存的Powermatic 80自動上鍊機芯，搶攻入門機械錶市場。





▲天梭表亞洲形象大使李棟旭演繹Gentleman紳士系列自動腕錶38mm綠面款， 24,800元。（圖／天梭表提供，以下同）





▲天梭表Gentleman紳士系列自動腕錶38mm另有黑色與銀色面盤款，各24,800元。