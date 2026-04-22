新光三越母親節滿5千送2千點　「進店陪媽媽逛街」就能領禮物

▲新光三越母親節檔期優惠4／23正式開跑，首7日最優惠。（圖／業者提供）

時尚中心／綜合報導

母親節新光三越祭出最有溫度的回饋，5／1 起首度推出「陪伴計時器」，民眾只要在店內開啟 APP 與 GPS，手機會自動計算與媽媽的逛街時間，連續 1 小時以上，就能兌換電子小卡、飲料短掛繩或餐飲買一送一等驚喜。4／23 起首七日全台推出全館單筆滿 5,000 元送 2000 點 skm points（各店回饋不同，依店內公告為準）、指定業種單筆消費滿萬元送 4000 點，還有智能客服幫你從預算與媽媽的購物 DNA 中精準挑選心坎禮，帶媽媽逛街拿禮物、享回饋還能精準買，整個太貼心啦。

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新光三越從 4／23 至 4／29 期間，包括台北南西店、信義新天地或台南新天地，推出全館單筆滿 5,000 元送 2000 點回饋；台中中港店全館單筆滿 5,000 元送 3,000 點；站前店、天母店及高雄店等分店單筆消費滿 3,000 元送 2000 點。全台分店針對名品、珠寶、大家電單筆消費滿 1 萬元送 4000 點。台中中港店加碼扣點抽獎，只需 100 點 skm points 就有機會抽中「長榮航空台北東京雙人來回機票」。

而逛街不是只是買東西，更是生活記憶的一部分，今年新光三越也首度推出「陪伴計時器」，消費者只要在活動期間來到店內，開啟新光三越 APP 並進行 GPS 定位，即可記錄停留在店內的時間，鼓勵大家帶著媽媽或家人一起逛街，享受實體的互動時光。

▲當計時連續累積滿 2 小時，就能兌換「陪伴飲料短掛繩」。

當計時連續累積滿 1 小時，就能兌換不同層級的溫暖驚喜，包括充滿心意的「陪伴電子小卡」、實用的「陪伴飲料短掛繩」、「指定餐飲品牌買一送一券」等，讓每 1 分鐘的逛街時光，都變得更有溫度。

為了解決大家「選禮痛點」，新光三越智能客服還全面升級為「購物閨密」，透過對話引導，幫使用者分析媽媽的喜好與風格，再從數萬件商品中篩選出最適合的選項，還能自動彙整檔期優惠，最後再加碼餐飲美食推薦，在挑完禮物後找好地方歇歇腿，節奏超完美。

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韓流時尚仍話題十足，台中中港店自 5／1 起攜手 13 家 K-STYLE 品牌展開快閃。由爆紅包款品牌 STAND OIL 領軍，推出 Lene Bag托特包新品首賣，售價 16,900 元起、還有 MARITHÉ FRANÇOIS GIRBAUD、首度登台的 athé、黑色極簡風 MÜCENT 及韓法潮牌 MTTIRÉ 接力登場。

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而與韓系潮牌 Wacky WiLLy 聯名的來店禮，繼三天內兌換一空的「你真好看 KIKY多功能手機鏡架」後，母親節檔期將陸續推出「收納小天才 KIKY摺疊收納箱」、「桌上小保鑣 KIKY桌上收納鐵櫃」、「續航守護神 KIKY雙開口透明隨行杯」及「爆買神隊友 KIKY摺疊收納旅行袋」，每個都可愛到不行，4／23 至 5／10 期間，持特定銀行信用卡，消費 3,500 元起即可兌換。

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