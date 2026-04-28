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韓國美食拍照流行「음본나食中我」！Karina、澀琪都在拍　廣角超顯瘦

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文／美人圈

韓國MZ世代最紅的美食拍照技巧「음본나 食中我」你跟上了嗎？這股風潮捨棄了傳統的網美視角，改用手機0.5倍超廣角鏡頭創造「大與小」的視覺對比。連aespa Karina與Red Velvet澀琪都愛用的拍法，究竟有什麼魅力？

什麼是「음본나 食中我」？從「拍食物」進化到「食物拍你」

「음본나」（Eum-Bon-Na）是韓文「음식이 본 나」的縮寫，意思是「食物眼中的我」。

核心概念： 從「俯視食物」轉變為「食物第一人稱視角」。

視覺特點： 食物變大、人縮小，營造出充滿敘事感的趣味畫面，打破過往追求完美構圖的疲乏感。

▲拍照法 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／截自YT KBS Entertain）

如何拍出「食中我」？三步驟新手教學

其實比想像中更簡單，韓國女團NMIXX就曾在節目上親自教學，三步驟就能完成：

步驟一：設定 0.5 倍超廣角鏡頭

開啟手機內建相機，切換至0.5x模式。利用廣角鏡頭「近大遠小」的變形特性，這是讓食物瞬間巨型化的核心關鍵。

步驟二：手機倒轉180度（由下而上仰拍）

關鍵動作： 將手機倒轉，讓鏡頭貼近桌面。由下往上的「仰視角度」能讓食物看起來像一座山，人則隱藏在後方。

步驟三：5－10公分近距離構圖

將鏡頭靠近食物約5－10公分，讓食物佔據畫面下方的2/3。

專家小技巧： 背景的人臉建議放在畫面中央區域，避免廣角邊緣導致臉部變形。

從9分11秒處開始拍攝教學

Karina與澀琪的「魚眼」與「視覺錯位」拍法

掌握「食中我」的拍攝方法後，一起來看澀琪、Karina等女星的「食中我」變化版：

1. 0.5倍廣角俯拍（魚眼效果）

若擔心仰拍顯臉大，可學習Karina嘗試「廣角俯拍」。攝影師從高處往下拍，將食物捧高靠近鏡頭，能拍出類似監視器視角或魚眼濾鏡的高級感。

▲拍照法 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@katarinabluu）

▲拍照法 。（圖／翻攝自IG）▲拍照法 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@hi_sseulgi）

2. 「食欺我」視覺錯位法

Red Velvet澀琪常用的「食欺我」則是利用遠近法（Forced Perspective）。將小零食極度靠近鏡頭，人站在遠處做出互動動作，這種拍法不分地點，在路邊也能隨時拍出時尚大片。

▲拍照法 。（圖／翻攝自IG）▲拍照法 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@hi_sseulgi）

總結： 「음본나」不只是一種拍法，更是MZ世代展現幽默感的社交語言。下次去吃拉麵或下午茶，別再只是拍食物本身，試試這套「食物視角」，讓你的人氣與照片趣味度同步飆升！

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 美食, 拍照, MZ世代, 음본나, 拍照法, 廣角鏡頭

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