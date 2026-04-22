柯震東談與舒華緋聞「很意外」　新歡PALLADIUM波浪鞋單手就能穿

記者鮑璿安／綜合報導

PALLADIUM 今年以全新實驗計畫 PALLADIUM [LAB] 帶來全新的快穿防水鞋款，今22日邀請男星柯震東率先上腳新作，他以一身灰色城市戶外風穿搭帥氣亮相，坦言自己平常就喜歡輕便、舒服又實穿的單品，尤其台灣天氣變化快，帶有防潑水與機能感的服飾特別實用。





▲柯震東出席軍靴品牌PALLADIUM春夏新品預覽會。（圖／記者黃克翔攝）

柯震東身上穿的灰色機能襯衫搭配防潑水長褲，正好就是他私下會喜歡的風格，乾淨俐落之餘，也保留足夠活動性。被問到近期生活，他也分享自己其實是很愛走路的人，甚至笑說最高紀錄曾一路走上三、四萬步，對他來說，走路不只是移動方式，更像是一種探索城市的方法。至於外界關心他與舒華的感情傳聞，他則低調表示，有這種傳言自己也很意外，很多事情如果一一回應可能永遠回不完，現階段還是以工作為主，也希望一切順其自然。

這回 PALLADIUM 以全新 [LAB] 計畫開啟機能潮流新篇章，主打「FUNCTION MAKE IT FASHION」，把戶外機能正式拉進日常穿搭語境。柯震東當天腳上穿的正是 OFF_BOUND DISC WP+ 防水波浪鞋，他特別提到自己最喜歡的就是旋鈕設計，單手就能快速穿脫與調整鬆緊，對需要頻繁換裝、跑行程的人來說非常方便；再加上防水機能，不管下雨或長時間在外都很實穿，他也點名薄荷白配色是自己最推薦的一雙，白色鞋身搭上薄荷色大底，清爽又有記憶點。





▲OFF_BOUND HYDRO 兩棲概念波浪鞋（UNISEX）；OFF_BOUND DISC WP+ 旋鈕快速鞋帶系統防水波浪鞋 。（圖／品牌提供）

另一款同步亮相的 OFF_BOUND HYDRO 兩棲概念波浪鞋 也很有看頭，以開放式鏤空鞋面結合快乾材質、透氣萊卡與快速綁帶系統，兼具涼鞋的透氣感與戶外鞋的保護性，從城市通勤到海邊、戶外場景都能自在切換；而波浪大底則進一步提供緩震與抓地表現，讓整雙鞋在機能之外，也保有鮮明造型感。

同場加映





▲ECCO本季同步攜手 White Mountaineering 與設計師 Natacha Ramsay-Levi 推出兩大系列。（圖／品牌提供）

ECCO 本季同步攜手 White Mountaineering 與設計師 Natacha Ramsay-Levi 推出兩大系列，從戶外機能到都會優雅，勾勒出更完整的春夏穿搭輪廓。其中最受矚目的鞋款之一，便是ECCO x White Mountaineering全新BIOM 2.2 MAX，以近年熱門的「Shandal」混種涼鞋為靈感，融合涼鞋的透氣結構與運動鞋的包覆支撐，在外型上呈現鏤空與流線設計，同時兼顧夏季所需的清爽與保護力。鞋款運用品牌皮革與科技織物打造，搭載BIOM自然律動科技與輕量中底，不僅提升回彈與穩定性，也讓整體腳感更貼近自然步態。而在ECCO x NRL系列中，則以女性視角出發，透過高彩度配色與俐落剪裁，讓機能鞋履多了幾分時裝感。同樣延伸BIOM鞋款科技，兼顧輕盈與穩定，讓穿搭不再受限場域，無論是通勤、運動或日常外出，都能維持風格一致。