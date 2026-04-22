明明沒生病卻一直很累？營養師提醒：可能是身體在發炎

▲補充莓果可以降低身體發炎反應。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

近來不少 NBA 球星出現各種「不明症狀」讓球迷們好擔心，營養師高敏敏分享，其實這可能是身體發出求救訊號， 這些病毒早就潛伏在體內，當免疫力一下降，就會趁機復發，這時候補充抗發炎食物，讓身體回復到穩定狀態很重要，怎麼吃？一起來了解。

營養師高敏敏分享，當身體出現很多看似說不清的症狀，其實都可能是長新冠，也就是感染 COVID-19 後沒有完全恢復，相關症狀持續數月，甚至更久，且可能影響全身多個系統。常見表現包括極度疲勞、腦霧、胸悶、心悸，還有人會在站起來時特別不舒服，出現心跳忽快忽慢等類似自律神經失調的情形，本質上來看，往往與免疫系統失衡及自律神經功能被打亂有關。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

營養師指出，想讓身體慢慢回到穩定狀態，不能只靠休息，飲食調整也是關鍵。首先可從抗發炎飲食著手，幫助降低體內慢性發炎反應。像是富含 Omega-3 的鮭魚、魚油，多酚來源如莓果、綠茶，以及橄欖油，都是日常生活中較容易補充的選擇。

另外，提升免疫力的關鍵營養素也不能忽略，包括有助免疫調節的維生素D、幫助修復與抗病毒的鋅、具抗氧化作用的維生素C，以及修復身體組織不可或缺的蛋白質。當身體處於反覆不適、恢復緩慢的狀態時，這些營養素的攝取更顯重要。

▲補充優格能支持腸道健康。

除了免疫營養，腸道健康也是另一個重點。由於人體大部分免疫功能與腸道息息相關，因此透過優格、發酵食物補充好菌，再搭配蔬菜、菇類等富含膳食纖維的食物，有助維持腸道菌相平衡，進一步支持整體免疫狀態。

營養師也提醒，生活習慣同樣是恢復過程中不可忽視的一環。充足睡眠、適當紓壓，以及不過量的規律活動，都比硬撐或過度運動來得更重要。尤其睡眠常是最容易被忽略，卻也最直接影響修復力的因素之一。