fb ig video search mobile ETtoday

「階段性友誼」5大特點曝光　有些人注定只陪你走一程

>

星座,占卜,個性,交友。（圖／IG）

▲「階段性友誼」5大特點曝光。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

不是每段友情都會走到最後，有些朋友會在某個時期陪你很近，分享情緒、日常與秘密，但當生活節奏改變、價值觀轉向，彼此也可能自然淡出。這種關係常被稱為「階段性友誼」，它不一定代表誰對誰錯，也未必是感情變質，而是兩個人剛好在某一段人生路上同頻，等到階段過了，連結也跟著慢慢鬆開。

1. 因為特定情境而快速靠近

階段性友誼通常很容易在特定環境中迅速升溫，像是同班、同事、同社團、同一段低潮，或是一起準備考試、熬過某個專案。那種親近往往很真，也很濃，但核心是建立在「當下情境」之上，一旦共同場域消失，關係就比較容易降溫。

2. 相處很熱絡，但未必真正進入彼此人生

這類友情在某段時間可能真的非常常聯絡，甚至天天聊天、吃飯、分享心事，但仔細看會發現，你們的交集大多仍圍繞某個共同主題。一旦離開那個主題，彼此其實未必真的了解對方更深層的生活選擇、價值觀或人生方向。

3. 變淡不是吵架，而是自然安靜

階段性友誼最常見的結束方式，不是翻臉，也不是誰傷害了誰，而是慢慢不再主動、不再同步。訊息間隔變長、見面次數變少，最後就停在偶爾點讚、節日問候的距離。它最特別的地方就在於，你甚至很難明確說出「到底是從哪一天開始變淡的」。

4. 對彼此的需求曾經剛剛好

很多階段性朋友，出現在你最需要陪伴、支持或認同的時候。也許你當時需要的是一起抱怨工作的人、一起探索城市的人，或是懂你某種情緒的人。那段關係的價值是真實的，只是當需求改變後，彼此的連結也可能不再像從前那麼強。

5. 回頭看仍會感謝，但不一定想找回從前

階段性友誼最成熟的一點，是即使後來沒有繼續同行，想起對方時，心裡還是會有感謝。因為你知道，那段陪伴曾經真的存在，也確實撐過你人生某一段路。只是人會變、重心會變，關係也會跟著調整，不是所有失去聯絡的朋友，都需要硬拉回原來的位置。

關鍵字：

階段性友誼, 友情變淡, 人生階段, 情感解析, 朋友關係

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

最會裝無害！「心機綠茶系」星座Top 3　冠軍一句話就讓人暈船

最會裝無害！「心機綠茶系」星座Top 3　冠軍一句話就讓人暈船

星巴克今起10款「大杯以上買一送一」　連兩天星冰樂多賺一杯解解熱

星巴克今起10款「大杯以上買一送一」　連兩天星冰樂多賺一杯解解熱

一趟旅行看清一個人！「5個地雷旅伴特點」別輕忽

一趟旅行看清一個人！「5個地雷旅伴特點」別輕忽

年賺百億SOGO大巨蛋開幕倒數　董座黃晴雯：一件事完成馬上就開 日本無印良品最新必買清單！潤色防曬乳可當妝前乳、沙灘人字拖賣翻 超會小題大作的三大星座！TOP 1對錯誤零容忍　一點瑕疵都會是重磅問題 10句話教你轉換心情：「別讓別人的評價，偷走你的快樂」 你的真實性格、在別人眼中是什麼樣子？超準心測立刻試試 宋慧喬遊法國露一手貴氣　疊搭3款鑽戒華麗吸睛 丹麥王室高顏值雙胞胎長大了　15歲公主白洋裝造型優雅

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面