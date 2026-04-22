fb ig video search mobile ETtoday

《葬送的芙莉蓮》迷你服悠遊卡太可愛　附「迷你掛衣架」直接變療癒小物

>

▲《葬送的芙莉蓮》布製悠遊卡。（圖／品牌提供）

▲《葬送的芙莉蓮》布製悠遊卡。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

這真的太可愛！超人氣動漫《葬送的芙莉蓮》再度與授權品牌 Be come true 合作，首度推出「立體化」的布製迷你服裝悠遊卡 。不同於常見的塑膠材質，這次直接把芙莉蓮與費倫的冒險服裝「織」出來 ，柔軟手感讓人心動不已。無獨有偶 85 度 C 也於 4／23 同步推出系列公仔蛋糕 ，不僅有精緻公仔可收藏，連蛋糕盒都能 DIY 變成置物盒。

▲《葬送的芙莉蓮》布製悠遊卡。（圖／品牌提供）

▲《葬送的芙莉蓮》布製悠遊卡。（圖／品牌提供）

Be come true 推出的「芙莉蓮與費倫冒險服裝」立體造型悠遊卡，創意靈感來自作品中那些實用的生活魔法。實品採用柔軟布料製作，精準還原了師徒兩人的經典造型，並分別搭配專屬的飾品吊飾，質感細膩。

▲《葬送的芙莉蓮》布製悠遊卡。（圖／品牌提供）

▲《葬送的芙莉蓮》布製悠遊卡。（圖／品牌提供）

這「件」悠遊卡不僅能通勤使用，還隨卡附贈一組專屬壓克力立牌架。不帶出門時可以把這件迷你小衣服掛起，瞬間變成充滿儀式感的桌上收藏品。去年熱銷的寶箱怪也換上「金色版」華麗回歸，重現芙莉蓮被吃掉的經典逗趣場面。

▲《葬送的芙莉蓮》布製悠遊卡。（圖／品牌提供）

連鎖咖啡 85 度 C 也推出四款《葬送的芙莉蓮》聯名蛋糕，蛋糕上方直接站著精緻的公仔的「芙莉蓮的回憶旅途」與「費倫的夢幻時光」，還特別設計了穿孔，吃完蛋糕洗乾淨後，只要自己裝上鑰匙圈或掛繩，就能變身隨身吊飾，隨時陪伴你的冒險日常，售價 670 元起。

▲《葬送的芙莉蓮》布製悠遊卡。（圖／品牌提供） ▲《葬送的芙莉蓮》布製悠遊卡。（圖／品牌提供）

兩款蛋糕皆以桔香戚風為基底，「芙莉蓮款」加入草莓慕斯與莓果 Q 凍；「費倫款」則以藍莓慕斯搭配綿密布丁。以寶箱怪為靈感，內有黑糖與麻糬打造的「芙莉蓮與寶箱怪」，以及概念來自故事中施展的花田魔法、酸甜清爽的「變出花田的魔法」小蛋糕，則以不到百元的嚐鮮價登場，單款售價 78 元。

▲《葬送的芙莉蓮》布製悠遊卡。（圖／品牌提供） ▲《葬送的芙莉蓮》布製悠遊卡。（圖／品牌提供）

關鍵字：

葬送的芙莉蓮, 悠遊卡, Be come true, 85度C, 公仔蛋糕, 造型悠遊卡, 金色寶箱怪, 限量, 4月23日, 動漫周邊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

最會裝無害！「心機綠茶系」星座Top 3　冠軍一句話就讓人暈船

最會裝無害！「心機綠茶系」星座Top 3　冠軍一句話就讓人暈船

星巴克今起10款「大杯以上買一送一」　連兩天星冰樂多賺一杯解解熱

星巴克今起10款「大杯以上買一送一」　連兩天星冰樂多賺一杯解解熱

一趟旅行看清一個人！「5個地雷旅伴特點」別輕忽

一趟旅行看清一個人！「5個地雷旅伴特點」別輕忽

日本無印良品最新必買清單！潤色防曬乳可當妝前乳、沙灘人字拖賣翻 年賺百億SOGO大巨蛋開幕倒數　董座黃晴雯：一件事完成馬上就開 超會小題大作的三大星座！TOP 1對錯誤零容忍　一點瑕疵都會是重磅問題 你的真實性格、在別人眼中是什麼樣子？超準心測立刻試試 10句話教你轉換心情：「別讓別人的評價，偷走你的快樂」 宋慧喬遊法國露一手貴氣　疊搭3款鑽戒華麗吸睛 丹麥王室高顏值雙胞胎長大了　15歲公主白洋裝造型優雅

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面