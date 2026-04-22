《葬送的芙莉蓮》迷你服悠遊卡太可愛　附「迷你掛衣架」直接變療癒小物

▲《葬送的芙莉蓮》布製悠遊卡。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

這真的太可愛！超人氣動漫《葬送的芙莉蓮》再度與授權品牌 Be come true 合作，首度推出「立體化」的布製迷你服裝悠遊卡 。不同於常見的塑膠材質，這次直接把芙莉蓮與費倫的冒險服裝「織」出來 ，柔軟手感讓人心動不已。無獨有偶 85 度 C 也於 4／23 同步推出系列公仔蛋糕 ，不僅有精緻公仔可收藏，連蛋糕盒都能 DIY 變成置物盒。

Be come true 推出的「芙莉蓮與費倫冒險服裝」立體造型悠遊卡，創意靈感來自作品中那些實用的生活魔法。實品採用柔軟布料製作，精準還原了師徒兩人的經典造型，並分別搭配專屬的飾品吊飾，質感細膩。

這「件」悠遊卡不僅能通勤使用，還隨卡附贈一組專屬壓克力立牌架。不帶出門時可以把這件迷你小衣服掛起，瞬間變成充滿儀式感的桌上收藏品。去年熱銷的寶箱怪也換上「金色版」華麗回歸，重現芙莉蓮被吃掉的經典逗趣場面。

連鎖咖啡 85 度 C 也推出四款《葬送的芙莉蓮》聯名蛋糕，蛋糕上方直接站著精緻的公仔的「芙莉蓮的回憶旅途」與「費倫的夢幻時光」，還特別設計了穿孔，吃完蛋糕洗乾淨後，只要自己裝上鑰匙圈或掛繩，就能變身隨身吊飾，隨時陪伴你的冒險日常，售價 670 元起。

兩款蛋糕皆以桔香戚風為基底，「芙莉蓮款」加入草莓慕斯與莓果 Q 凍；「費倫款」則以藍莓慕斯搭配綿密布丁。以寶箱怪為靈感，內有黑糖與麻糬打造的「芙莉蓮與寶箱怪」，以及概念來自故事中施展的花田魔法、酸甜清爽的「變出花田的魔法」小蛋糕，則以不到百元的嚐鮮價登場，單款售價 78 元。