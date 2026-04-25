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YSL裸色高訂感、RMK透明糖果色眼影實在太美　預算有限先鎖定這幾組

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這幾款限量眼影實在太美了！YSL裸色高訂感眼影盤、BOBBI BROWN碎鑽極光眼影棒、RMK可愛糖果色眼影，真的沒搶到會哭！

▲2026年限量眼彩盤。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

化妝台上的眼影盤永遠少一盤？但2026年這波限量新品真的不是開玩笑，與其說它們是彩妝，不如說是為了拯救亞洲女生最怕的眼神暗沉與泡腫而生！當大家還在盲目追求顯色度，國際美妝圈早已悄悄轉向「高精密光影」與「原生層次感」，這幾款剛曝光的新品直接把眼妝質感拉到精品等級，預算有限也要先鎖定這幾組。

這盤YSL時尚9色眼影盤#裸色時分光看外型就讓人心跳加速，經典的馬特拉斯V形皮革包裝，完全是將高訂包款的工藝極致縮小！而這種精品等級的設計邏輯也延伸到了眼影色選，拋開過去那種厚重咖啡色，而是精準調配了柔霧奶茶與玫瑰裸粉，能自然貼合肌膚並校正亞洲人的偏黃膚色，讓眼神透出毫不費力的深邃感！最聰明的設計還有三排色調配置，橫向選色就能完成妝容，完全不需思考配色邏輯，就能輕鬆畫出極具存在感的高訂級裸妝。

這幾款限量眼影實在太美了！YSL裸色高訂感眼影盤、BOBBI BROWN碎鑽極光眼影棒、RMK可愛糖果色眼影，真的沒搶到會哭！

▲YSL時尚9色眼影盤#裸色時分／4,150元。（圖／品牌提供）

BOBBI BROWN的極致鑽石水感眼影棒徹底刷新了眼影筆的閃度上限！那種如碎鑽般的立體折射粒子，一抹上去真的會被鏡子裡的細緻稜光驚艷到！雖然看起來亮度極高，但因為內含超過55%的高保濕凝凍配方，觸感冰涼且質地絲滑，完全不必擔心眼妝乾裂或積線問題。

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▲BOBBI BROWN極致鑽石水感眼影棒2g／1,300元。（圖／吳雅鈴攝）

5款色選中首推主打色#月光石能精準消滅眼周暗沉，#粉鑽石則能順勢澎潤面中的視覺張力，#蜜糖棕直接單擦就有高級深邃感，只需10秒就能從日常通勤無縫切換到聚會模式。

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▲#粉鑽石有著極高透明度的珍珠粒子，就算是粉色也不怕顯拋腫。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

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▲模特兒直接用指腹疊擦不同色選，就能實現這麼美這麼閃的眼妝！（圖／吳雅鈴攝）

想嘗試更具透明感的繽紛色彩？RMK無拘單色眼影的限定新色就像把夏日泳池邊的光影直接揉進眼影裡，透出陣陣沁涼感！這次限量色特別強調High Sparkle高光燦質感，在豔麗奪目的色調中佈滿大量大顆粒珠光，讓每一次眨眼瞬間都能璀璨綻放。雖然色澤搶眼，卻帶有隱約的透明感，能自然的融入膚色中，不論是局部點綴或疊擦在其他色彩上方作為打亮，都能讓眼妝表情變得清晰明亮，輕盈地穿梭在夏日氛圍中。

這幾款限量眼影實在太美了！YSL裸色高訂感眼影盤、BOBBI BROWN碎鑽極光眼影棒、RMK可愛糖果色眼影，真的沒搶到會哭！

▲RMK無拘單色眼影#EX-05、#EX06、#EX-07、#EX-08／各1,000元。（圖／品牌提供）

這幾款限量眼影實在太美了！YSL裸色高訂感眼影盤、BOBBI BROWN碎鑽極光眼影棒、RMK可愛糖果色眼影，真的沒搶到會哭！

▲#EX-09是很清透的淺藍色，也是在日本賣超好的打亮色。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
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關鍵字：

周刊王, 眼影, YSL, BOBBI BROWN, RMK

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