亞歷山卓甜美粉紅髮飾獻媽咪　LOVE字樣與愛心元素直白示愛

▲亞歷山卓愛的旋律仕女夾8公分款，4,500元。（圖／亞歷山卓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

迎接母親節來臨，法國手工精品髮飾品牌亞歷山卓（Alexandre de Paris）特別推出Vestiges de L’Amour「愛的印記」主題新品，以甜美粉紅色為主色調，在散發細緻光澤的醋酸纖維材質上，鑲嵌施華洛世奇心形水晶，藉此映照出柔和且細膩的光芒，象徵母親對孩子那份無私且純粹的愛。





▲亞歷山卓心花綻放仕女夾，8,300元。

在亞歷山卓愛的印記主題下，分為愛的旋律與心花綻放兩個子系列。其中，愛的旋律系列利用流暢的英文手寫字體串連心型水晶，將抽象的情感具象化而心花綻放系列則透過心形輪廓的規律排列，結合晶鑽點綴，營造出如同花朵盛開般的視覺美感。此外，經典代表作凡登抓夾也同步推出兩款粉紅新色，彰顯母親的溫婉氣質。





▲亞歷山卓藕粉色經典凡登抓夾，2,200元起。

丹麥品牌Pandora則為母親節獻上Garden of Dreams系列，運用花園中蝴蝶、蜜蜂以及繁花等元素，凸顯母親無私奉獻與溫柔守護。當中花卉造型首飾將帶有少女心的粉紅寶石與清澈透明的水晶交織在一起，堆疊出立體且輕盈的花瓣層次。這些小巧的花朵錯落有致地沿著飾品線條排列，而作品中央綻放的大型花卉，則隨著光線的折射展現出鮮明的視覺重心，讓佩戴者散發出閃耀且自信的迷人光芒。





▲Pandora為母親節推出璀璨小花網球項鍊（右）6,280元，雙層花語雞尾酒戒指5,280元。（圖／Pandora提供）