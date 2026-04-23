雅詩蘭黛推棕心好友日　海洋拉娜乳霜分享日同步回歸

記者曾怡嘉／綜合報導

母親節檔期前後，美妝品牌限時活動陸續登場。雅詩蘭黛宣布將於2026年5月1日至5月3日推出「2026棕心好友日」，主打夜間修護保養儀式；海洋拉娜則同步帶回「乳霜分享日」，從明星乳霜到限量選品，瞄準送禮與寵愛自己兩大需求。

雅詩蘭黛以「你的療癒儀式」為主題，聚焦夜間保養情境，訴求即使作息不規律、熬夜追劇或社交行程滿檔，也能透過簡單保養步驟，替肌膚補上修護能量。小棕瓶《特潤超導全方位修護露》蘊含獨家專利成分「夜修護胜肽 Night Peptide」，主打夜間高效修護，並協同提升膠原蛋白作用力，對抗因睡眠不足引發的老化跡象。

▲雅詩蘭黛買50ml送58ml（優惠46折）。購買《特潤超導全方位修護露50ml》即贈《特潤超導全方位修護露15mll》x2+《特潤超導全方位修護露7ml》x4，(總價值9,612元)，4,450元。

▲雅詩蘭黛 大容量小棕雙霸組加贈。特潤超導全方位修護露115mlx2，加贈特潤超導全方位修護露15ml(總價值18,435元)，建議售價9,900元。

活動期間內，凡購買《特潤超導全方位修護露》50ML以上品項，含母親節特惠組，即可獲贈小棕瓶15ml一份，品牌提供贈品價值為新台幣1,335元。除了保養贈禮外，還再加贈「哈根達斯冰淇淋單球兌換券、單球冰淇淋買1送1優惠券，以及冰淇淋蛋糕500元購物金」。

海洋拉娜也宣布「限時乳霜分享日」回歸，主打經典明星品項的高回饋，以及全新限量平衡乳與千元級熱銷選品。無論是母親節送禮、自用補貨，或想趁活動檔期入手高單價保養，都可以降低入手門檻。品牌指出，活動期間於專櫃與LINE禮物品牌旗艦館，將推出多重買一贈多禮遇，強調與摯愛共享、也能作為升級保養儀式的選擇。

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