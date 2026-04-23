愛到最後只剩委屈？感情裡最讓人心累的「3個習慣」

▲別談感情到最後變成一場災難。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

記者曾怡嘉／台北報導

有些人一進入感情，先把自己的不舒服收起來。時間久了，不一定是愛變少了，而是心一直在消耗，連原本想靠近一個人的期待，也慢慢變成壓力。若你談感情總是心很累，你有可能反覆做了這3件事。

#太怕造成負擔，最後總是自己吞下去

很多人在感情裡會習慣先退一步。明明介意對方忽冷忽熱，卻告訴自己不要想太多；明明期待被陪伴，開口前又先擔心會不會顯得黏。表面看起來很懂事，其實只是把每一次失落都往心裡放。問題不是體貼本身，而是你是否只剩下體貼。當一段關係裡，只有一個人不停理解、包容、調整，久了自然會累。

#把對方的反應看得太重要

訊息慢回了，就開始想是不是哪裡做錯；語氣和平常不一樣，就忍不住往壞處猜。你不是在談戀愛，而像是在等對方的每一個反應，決定自己今天能不能安心。這樣的狀態最辛苦的地方，在於情緒沒有真正落地。你會一直被帶著走，一下放心、一下不安，最後連自己都很難分清楚，當安全感都綁在別人身上，感情就很容易變重。

#明知道不舒服，還是一直拖著不講

最讓人疲憊的感情，往往不是一次大吵，而是很多次「算了」。你不是沒有感覺，只是一次次把問題往後放，直到心裡累積太多失望，連開口都覺得沒力氣。但關係裡很多事情，不會因為沉默就自動改善。你不說，對方未必知道；你一直退，對方也可能以為這樣沒問題，久而久之，最先被磨掉的不是愛，而是你對這段關係的期待。