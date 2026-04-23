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大馬千金拎最實用柏金包　與香港名媛撞姐妹包

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▲▼ 大馬千金 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴（右）與香港名媛嚴紀雯都拎愛馬仕Birkin 25 Cargo包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

記者陳雅韻／台北報導

「大馬最美千金」陳雪鈴與香港名媛嚴紀雯是多年好友，經常一起出門旅行，陳雪鈴每回到香港必定與姊妹淘相聚，日前兩人於香港合體，再次展現好默契，都拎愛馬仕（Hermès）Birkin 25 Cargo包，各自掛上Hello Kitty與LV小花吊飾，展現童心。

▲▼ 大馬千金 。（圖／翻攝IG）

▲愛馬仕Cargo柏金包的外袋設計被譽為最實用柏金包。（圖／翻攝chrystan_x IG）

2020年首次亮相的愛馬仕Cargo柏金包，採用輕巧的帆布製作，有五個外袋，被譽為最實用的柏金包，今日版本甚至附有放咖啡的杯架，與時俱進相當貼心。陳雪鈴與嚴紀雯拎同款不同色，都洋溢年輕活力氣息，與休閒裝扮完美搭配。

▲▼ 大馬千金 。（圖／翻攝IG）

▲陳雪鈴（右）背愛馬仕珍罕的Kellymorphose系列的純銀鍊帶珠寶包，與嚴紀雯一同出席仁濟醫院晚宴。（圖／翻攝chrystan_x IG）

嚴紀雯為仁濟醫院副主席，因此陳雪鈴也參加仁濟醫院晚宴，當晚她以黑色禮服搭配愛馬仕罕見的Kellymorphose系列的純銀鍊帶珠寶包，此設計為品牌珠寶總監Pierre Hardy的創作，大膽解構凱莉包，將堅硬的銀材質打造出如皮革般的包款，且兼具閃亮特質呈現如珠寶般的效果，非常吸睛。
 

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關鍵字：

大馬最美千金, 陳雪鈴, 愛馬仕, Hermes, 嚴紀雯

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