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夢時代出現「社畜辦公室」好療癒　京站「灰燼色布丁狗」準備開搶！

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▲夢時代集結12位原創角色推出「有市集原創角色株式會社」期間限定店。（圖／業者提供）

▲夢時代集結12位原創角色推出「有市集原創角色株式會社」期間限定店。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

百貨業者近期吹療癒風，高雄夢時代集結 12 位人氣插畫角色的「社畜辦公室」，用幽默語錄道出上班族心聲，拍拍照就能舒壓，京站則有 30 周年布丁狗快閃店，除了有超萌見面會，還有多款限定周邊與滿額禮。無論是想找共鳴釋放壓力，還是想被軟萌角色療癒，這波快閃店名單值得筆記一下。

▲夢時代集結12位原創角色推出「有市集原創角色株式會社」期間限定店。（圖／業者提供）

夢時代「社畜辦公室」開張，12 位人氣插畫角色陪你上班
高雄夢時代即日起至 6／8 在 8 樓時代會館推出「有市集原創角色株式會社」期間限定店。展覽陣容集結了ㄇㄚˊ幾兔、阿翰、變種吉娃娃、KINGJUN 等 12 位超人氣原創角色，以「社畜日常」為主題，一進門就有巨型打卡鐘讓你體驗報到上班的儀式感（只是變得很可愛），引領參觀者進入沉浸式辦公場域 。

▲夢時代集結12位原創角色推出「有市集原創角色株式會社」期間限定店。（圖／業者提供）

▲夢時代集結12位原創角色推出「有市集原創角色株式會社」期間限定店。（圖／業者提供）

展區內打造 12 位角色的專屬辦公桌，將每位角色的個性與創作風格融入桌面擺設中，甚至還有超可愛的茶水間，讓粉絲與插畫家親自創作的小圓鏡合影。「社畜心聲牆」則有厭世又逗趣的小卡語錄，能將引起共鳴的小卡帶回家珍藏 。現場也同步設置拍貼機與姓名貼機，提供粉絲留下專屬的社畜紀念。

▲夢時代集結12位原創角色推出「有市集原創角色株式會社」期間限定店。（圖／業者提供）

業者表示，活動期間每周日推出「週週主打星」簽繪活動 。4／26 起包括伸縮自如的雞與鴨、阿翰、蛋塔熊妹等創作者將陸續現身，當日消費含指定作者商品不限金額即可兌換號碼牌。單筆消費滿 500 元可獲得限量簽繪卡；滿 499 元送文件夾板 DIY 組。夢時代會員在 5／11 至 6／8 期間，單筆消費滿 599 元並搭配 APP 活動券，還能兌換超紓壓的「鍵盤按鈕鑰匙圈」。

▲夢時代集結12位原創角色推出「有市集原創角色株式會社」期間限定店。（圖／業者提供）

▲夢時代集結12位原創角色推出「有市集原創角色株式會社」期間限定店。（圖／業者提供）

京站布丁狗 30 周年快閃店，灰燼色玩偶吊飾必搶
台北京站時尚廣場則有布丁狗現身，SANRIO GIFT GATE 於 4／23 至 5／10 限定快閃店在在 1 樓中庭水池開張。推出豐富周邊商品，超人氣的「灰燼色布丁狗玩偶吊飾」也有販售，消費滿 800 元可用 399 元購買。店內也推出滿額禮，消費 300 元可獲限定貼紙、消費滿 1,000 元可獲精緻筆記本、消費滿 3,000 元可獲馬克杯，讓粉絲能一次帶回整套布丁狗周年限定好物 。

▲夢時代集結12位原創角色推出「有市集原創角色株式會社」期間限定店。（圖／業者提供）

此外，4／25 下午 2 點也將舉行布丁狗見面會，粉絲只要在現場單筆消費滿 1,200 元，就有機會領取限量拍照券與布丁狗近距離互動。

▲夢時代集結12位原創角色推出「有市集原創角色株式會社」期間限定店。（圖／業者提供）▲夢時代集結12位原創角色推出「有市集原創角色株式會社」期間限定店。（圖／業者提供）

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