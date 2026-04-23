JENNIEＸBeats Solo 4特別版4／24台灣開賣　黑色蝴蝶結又酷又甜

▲JENNIEＸBeats Solo 4特別版明開賣。（圖／翻攝Beats官網）

記者蔡惠如／綜合報導

之前沒搶到 JENNIE 粉紅色 Beats 聯名耳機，這次動作要快，2026 年特別版 JENNIE x Beats Solo 4 頭戴式耳機將在 4／24 正式開賣，台灣官網也買得到。相較於之前的夢幻粉色，新品「晶石黑」以全黑面貌現身，又酷又甜，延伸可拆卸的蝴蝶結與細節符號，低調又時髦，讓你每天都能帶出門。

本次聯名 JENNIE 還加碼在 Apple Music 上親自策劃的專屬歌單，強調這份歌單是為了與這款耳機達成「完美配對」而生，讓你在開啟音樂的那一刻，就能瞬間進入 JENNIE 的聆聽世界，陪伴你在音符中找尋自我。

耳機全體採用低調奢華的「晶石黑」，兩組可拆卸的黑色蝴蝶結成為最可愛的亮點，完美還原 JENNIE 平時最愛的優雅風格，使用者能夠隨心情把蝴蝶結裝在耳機上，延續之前的耳罩細節，印有代表 JENNIE 音樂作品的獨特符號，連收納盒也是同色系設計，帶出門就像是揹了一個時尚小包，能隨時隨地開啟「 JENNIE 沉浸模式」。

耳機重量 217 公克，搭配 UltraPlush 柔軟耳罩，強調就算戴一整天追劇、聽歌也不會感到負擔。具備動態頭部追蹤功能的「空間音訊」，主打音樂聽起來就像被 64 組揚聲器環繞，隨時隨地都能享受如演唱會般的現場震撼感，使用續航力最多 50 小時快充 10 分鐘可聽 5 小時，並支援 3.5 公釐音源線，預計 4／24 正式開賣，台灣售價 7,490 元。

由邊佑錫與 IU 主演的現象級話題新劇《21世紀大君夫人》開播後討論度高，近期 Johnnie Walker 官方也正式宣布，由邊佑錫出任藍牌全球代言人。品牌表示，以《21世紀大君夫人》「理安大君」一角人氣再攀高峰的他，穩重又充滿魅力的氣場，與藍牌完美搭配，正式加入 Johnnie Walker 大家庭。

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