MOVA掃拖機器人MOBIUS 60登台　「自換拖布」免彎腰回家躺平

▲MOVA掃拖機器人MOBIUS 60登台。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

對許多家庭而言，掃地機器人早已是標配，但要真正解放雙手，難度往往在於細節。恆隆行近期代理智慧家電品牌 MOVA，首波以旗艦機種 MOBIUS 60 與 S70 Ultra Roller 打頭陣，將重點放在解決那些讓人心煩的瑣事，MOBIUS 60 標榜能根據地面狀況至基座「自動切換拖布」，S70 Ultra Roller 則可一邊拖地一邊洗淨滾筒，達到極致的「優雅懶」。

過去只能靠手動更換拖布 。MOBIUS 60 以「分區精細清潔」為概念，在機身基站內配置鎖溫、雲絨或超淨三種專屬拖布，包括需要呵護的木地板，還是油膩的重災區，都能自我辨識並自主更換拖布，搭載 100 度 C 高溫清潔，拖布免洗免換，回家就能躺平，售價 31,980 元。

另款旗艦 S70 Ultra Roller 拖布採用 27cm 的滾筒設計，並導入 HydroForce 深壓活水技術，在運作時同步進行活水清洗，這意味拖布與地面的接觸面能始終保持乾淨，避免髒污反覆塗抹，此外 9cm 薄機身能進入更多家具底部與畸零空間，其搭配的全能自動基站可支援 100 度 C 高溫清洗與 70 度 C 熱風烘乾拖布，並整合自動補水、自動添加清潔液、集塵與污水回收系統，大幅減少日常維護，售價 26,980 元。

業者表示，因應母親節 MOVA 於 4／27 至 5／11 期間，購買主機商品（不含配件與福利品），滿 3 萬元即贈 MOVA Flip 10 吹風機乙台，滿 5 萬元再加碼送 MOVA 氣炸鍋；百貨通路購買 S70 Ultra Roller 極薄滾筒掃拖機器人旗艦版，搭配 K30 Pro Mix 多合一自清潔防纏洗地機，原價 70,970元，優惠價只要 40,000 元，再加贈 S70 Ultra Roller 豪華禮包。

▲Dyson品牌大使朴寶劍。（圖／品牌提供）

英國家電品牌 Dyson 近期在台上市旗艦掃拖機器人 Dyson Spot+Scrub Ai，請來「國民男友」朴寶劍擔任品牌大使。新機強調「潔癖級」的 Ai 智慧清潔，能自動判斷髒污程度來回刷洗，並可自動清洗滾筒，上市初期再加碼價值 8,750 元的配件與清潔劑大禮包。

Dyson Spot+Scrub Ai 掃拖機器人主打 Ai 智慧感測系統，標榜能辨識近 200 種家具物件與髒污。號稱遇到頑固污漬時，機器人會透過運算自動啟動最多達 15 次的來回重點清潔，直到地板乾淨為止。基礎效能延續 Dyson 的吸塵強項，感測到地毯時吸力會瞬間自動提升至 4 倍；針對牆邊死角，洗地滾筒設計了 40mm 的自動延伸功能，能深入縫隙清潔。

該產品基座設計以 60 度 C 熱水自動清洗滾筒，並配合 45 度 C 熱風烘乾，降低細菌滋生與異味的機率。內部的氣旋技術以離心力分離灰塵，減少濾材堵塞，集塵筒容量標榜支援最長 100 天不必傾倒。Dyson Spot+Scrub Ai 掃拖機器人目前已在台上市，售價 24,900 元，5／31 前購買加贈價值 8,750 元的配件組與清潔劑。針對 Dyson 吸塵器舊用戶，登錄序號後還能享有現折 3,000 元的折價優惠。