UNIQLO仙氣聯名！首合作Cecilie Bahnsen必收荷葉邊洋裝、芭蕾風美衣

記者鮑璿安／綜合報導

當極簡機能遇上北歐浪漫，UNIQLO 與丹麥設計師 Cecilie Bahnsen 的首次合作，為 2026 春夏注入一種介於詩意與日常之間的全新語言。以「Shapes of Poetry 詩意輪廓」為概念，讓女性在日常穿著中自然流露柔軟卻堅定的氣質，系列將在5月29日開賣，以下就來筆記必買單品！

從形象視覺中可見，無論是岩岸場景中隨風擺動的洋裝，或是帶有結構感的格紋裙裝，都呈現出 Cecilie Bahnsen 一貫擅長的立體輪廓與輕盈份量。標誌性的抓皺、荷葉邊與花卉元素，被轉譯為更易於穿搭的設計語彙，搭配 UNIQLO 擅長的高品質棉料與機能材質，使原本帶有高級訂製感的細節，得以融入日常生活之中，在柔軟與結構之間取得恰到好處的平衡。

延續近年持續延燒的 Balletcore 芭蕾風格，壓褶長裙、無袖洋裝與荷葉邊上衣等單品，皆能單穿或層次搭配，讓穿著者在不同場合中自由轉換風格。延續成人系列的柔美語彙，童裝透過立體小花、輕盈輪廓與細緻抓皺，打造出兼具童趣與實穿性的單品，同時融入可調式腰圍與實用口袋等細節，讓設計不僅停留在外觀，更貼近實際生活需求。成人與童裝之間的風格呼應，也讓穿搭成為一種情感連結的延伸。

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H&M 再度請回Stella McCartney合作！光是這個消息就夠讓時尚迷先尖叫一輪了，這次全新 Stella McCartney x H&M 設計師合作系列，將Stella McCartney 25 年品牌歷程重新剪輯成一個更適合當今的時裝衣櫥。系列改寫當代經典的 Oversize 襯衫、飄逸風衣與俐落剪裁西裝，整體氛圍既有英式率性，也保留設計師一貫不按牌理出牌的時髦風格。





▲全新 Stella McCartney x H&M 設計師合作系列，將Stella McCartney 25 年品牌歷程重新剪輯成一個更適合當今的時裝衣櫥。（圖／品牌提供）

