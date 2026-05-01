精品花花世界！「種花」成春夏新日常　立體花飾本季最亮眼

▲浪漫柔美的花卉，向來是春夏應景的不敗元素。（Louis Vuitton提供）



圖文／鏡週刊

當「種花」成為一種新的日常，任天堂手遊皮克敏（Pikmin Bloom）只是錦上添花。

時尚圈早已悄然播種，讓花影躍於布料與輪廓之上。今夏不妨循著這股綻放，走進精品所構築的花花世界中。

Louis Vuitton 四瓣花隱身經典

以行李箱起家的Louis Vuitton，初看之下，似乎與花花草草並無淵源。然細看品牌最經典的Monogram圖騰，四瓣花與四葉草隱身其中，在幾何秩序之中藏入一絲浪漫。其中象徵歡愉的四瓣花，不只在Monogram中展露頭角，日後更化身成新吉祥物Vivienne的核心元素，以萌感花型收服眾人。

在屬於夏日的蓬勃生機之中，Louis Vuitton迎來更百花齊放的風景。2026春夏主題「生活即品味」，讓設計遊走於17世紀宮廷般的寢居場景裡，整體氛圍華麗卻鬆弛。在戲劇性復古輪廓下，貴族偏愛的繁花意象穿插其間，或刺繡、或印花、或立體剪裁，以不同樣貌爭奇鬥豔，留下最美姿態。

▲本季主打的Squire East West包款，結合繽紛印花更添婉約，NT$89,000。（翻攝自Louis Vuitton官網）

▲各色花卉拼接於一身，彷彿一座盛大綻放的花園。（Louis Vuitton提供）

▲擁有花形臉龐的Doudou Vivienne玩偶，可愛討喜，擄獲不同年齡層，NT$45,400。（翻攝自Louis Vuitton官網）

CHANEL 山茶花的變奏曲

提起CHANEL，山茶花幾乎成為一種不言而喻的存在。這個世人熟知的品牌符碼，來自一段未竟之愛。當摯愛卡培男孩為香奈兒女士獻上第一束花，這朵山茶花註定永不凋零，在她的世界裡反覆盛開。它不再只是一朵花，而是女性對自由與愛的渴望和追求。

多年後接下CHANEL藝術總監的Matthieu Blazy，向這段刻骨銘心的戀情致敬。象徵兩人訂情之物的山茶花，在他的詮釋之下，一改過往端正完美的輪廓，以不對稱的簇絨形式重新綻放，如同真實花朵般恣意生長，更仿若流光煙火於身上綻開，帶來濃烈而鮮明的視覺張力。

▲畫龍點睛的山茶花簇絨，看似狂野不羈，實則優雅有度。（翻攝自CHANEL官網）

▲經典11.12口蓋包也換上了繁花似錦的樣貌，價格店洽。（翻攝自CHANEL官網）

▲以淡水珍珠與珍珠母貝打造而成的花朵項鍊，考驗工匠美感與技巧。（翻攝自CHANEL官網）

▲巨大的山茶花胸針，採用真絲蓬布綢細膩勾勒。（翻攝自CHANEL官網）

VALENTINO 紅玫瑰另闢花徑

「我想看見美麗的花、美麗的事物、美麗的人，以及一切美麗的存在。」VALENTINO自創立之初，便與花有著近乎命定的連結。1959年，創辦人以一襲綴著玫瑰的Fiesta紅色短禮服，在時尚圈一炮而紅。那抹紅自此被定義為VALENTINO Red，美麗、熱情又大膽。

如今，擁有「浪漫詩人」美名的現任創意總監Alessandro Michele，承襲這份對美的執念，讓花的意象從玫瑰向外延展，持續豐富VALENTINO的花之語。2026春夏，他以螢火蟲微光為靈感，在細緻閃爍的亮片刺繡下，揉合帶有復古氣息的花卉圖紋，描繪出更無拘無束的跨性別樣貌。

▲這款花卉刺繡DeVain Bag，根本寫著林志玲的名字。（翻攝自林志玲IG）

▲模擬花瓣層層堆疊的亮片，美得令人屏息。（翻攝自VALENTINO IG）

▲簡約素雅的花卉刺繡薄紗，男性亦能演繹優雅姿態。（翻攝自VALENTINO IG）

▲立體花飾是本季最亮眼的配件，黑色更顯質感。（翻攝自VALENTINO IG）

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