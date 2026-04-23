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宋慧喬低胸蕾絲裝迷死人　閃耀CHAUMET祖母綠鑽石項鍊

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▲▼ 宋慧喬,李冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬穿MICHAA蕾絲透視裝搭西裝外套出席CHAUMET珠寶展。（圖／翻攝kyo1122 IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星宋慧喬以法國珠寶品牌CHAUMET大使身份，參加品牌於法國舉辦的全新頂級珠寶系列《A Journey Through Nature》發表會，她選穿代言的南韓品牌MICHAA低胸蕾絲上衣，搭配透視效果的蕾絲長裙，美腿若隱若現，再套上白色西裝外套，為性感又充滿女人味的造型增添中性風格，優雅迷人。

▲▼ 宋慧喬,李冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲宋慧喬戴CHAUMET Josephine Valse Imperiale祖母綠鑽石項鍊亮相。（圖／翻攝kyo1122 IG）

宋慧喬難得穿低胸蕾絲裝，為的就是展現CHAUMET點綴單顆梨形切割祖母綠的Joséphine Valse Impériale系列項鍊，此件作品靈感源自品牌第一位大客戶、同時也是繆思女神的法國約瑟芬皇后，鑲嵌美鑽的線條簡潔俐落，存在感強烈。

▲▼ 宋慧喬,李冰冰 。（圖／翻攝IG）

▲李冰冰以緞面白襯衫與黑色長裙，搭配CHAUMET珠寶展現大氣風格。（圖／翻攝libingbing IG）

大陸女星李冰冰也受邀出席CHAUMET珠寶展，看展時她以緞面白襯衫搭配緞面黑裙亮相，配上CHAUMET Joséphine Aigrette Impériale紅寶石鑽石項鍊與耳環，舉手投足盡顯自信魅力，53歲的她果然是凍齡美女。
 

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關鍵字：

宋慧喬, CHAUMET, 李冰冰

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