LE SSERAFIM許允真超仙！FENDI丹寧Baguette、毛衣打造鬆弛感穿搭

記者鮑璿安／綜合報導

K-pop 女團 LE SSERAFIM 成員許允真（Huh Yunjin）再度展現強大的時尚表現力，近日 FENDI 正式發佈 2026 早秋系列全新數位廣告企劃，邀來許允真絕美演繹。她以獨有的自信氣場與率性氣質，完美詮釋了本季「從容優雅」的核心精神，兩套風格迥異的造型不僅展現了 FENDI 的工藝美學，更為時髦精們提供了最強的換季穿搭範本！

▲K-pop 女團 LE SSERAFIM 成員許允真（Huh Yunjin）再度展現強大的時尚表現力。（圖／品牌提供）

在首波釋出的造型中，許允真身穿一件海軍藍色棉質上衣，胸前醒目的「Fendi Stamp 1925」圖案致敬品牌百年傳承，下身則搭配丹寧學生布（Chambray）中長半截裙，營造出既復古又知性的學院氣息。最受矚目的配件莫過於牛仔布材質的 Baguette Sof 包款，將經典法棍包換上隨性的丹寧外衣，與耳際閃耀的白色及駝色 Pequin 條紋圖案 Forever Fendi 耳環相互輝映，將「Denim on Denim」玩出高級感。

另一套造型則展現了許允真活潑俏皮的一面，她換上亮眼的黃色羊毛混絲 V 領套頭毛衣，領口與袖口的撞色飾邊，結合了黑白相間的立體 Selleria 縫線圖案，不僅豐富了視覺層次，更彰顯了 FENDI 引以為傲的手工細節。下身搭配經典 FF 標誌短褲，展現修長美腿。配件部分則充滿度假氛圍，選用了馬鞍棕色 FENDI Way 包款，包內巧妙裝飾拉菲草細節，再腳踩一雙淺藍色 FENDI Feel 拖鞋，整體色調明快活潑，彷彿預告了早秋季節中仍保有的一絲夏日暖陽。

以下看更多話題包款





▲HALFMOON SOFT TRIOMPHE柔軟亮澤羊皮革小型手袋，NT$87,000 。（圖／品牌提供）





▲LUGGAGE粒面牛皮革小型手袋，NT$110,000。（圖／品牌提供）





▲TEEN TRIOMPHE桑蠶絲及天然牛皮革手袋，NT$155,000 。（圖／品牌提供）

由創意總監Michael Rider掌舵的Celine 2026春夏系列，包款方面的大勢焦點，莫過於全新HALFMOON SOFT TRIOMPHE半月包，以圓弧輪廓和更加小巧的尺寸，呼應本季服裝中的柔和線條，絲滑皮革搭配金色Triomphe金屬細節，低調但有辨識度。第二款值得關注的是LUGGAGE粒面牛皮革小型手袋，經典外擴包身與結構感線條，是本季極簡風格中最實用的代表款。