fb ig video search mobile ETtoday

LE SSERAFIM許允真超仙！FENDI丹寧Baguette、毛衣打造鬆弛感穿搭

>

記者鮑璿安／綜合報導

K-pop 女團 LE SSERAFIM 成員許允真（Huh Yunjin）再度展現強大的時尚表現力，近日 FENDI 正式發佈 2026 早秋系列全新數位廣告企劃，邀來許允真絕美演繹。她以獨有的自信氣場與率性氣質，完美詮釋了本季「從容優雅」的核心精神，兩套風格迥異的造型不僅展現了 FENDI 的工藝美學，更為時髦精們提供了最強的換季穿搭範本！

▲fendi 。（圖／品牌提供）

▲K-pop 女團 LE SSERAFIM 成員許允真（Huh Yunjin）再度展現強大的時尚表現力。（圖／品牌提供）

在首波釋出的造型中，許允真身穿一件海軍藍色棉質上衣，胸前醒目的「Fendi Stamp 1925」圖案致敬品牌百年傳承，下身則搭配丹寧學生布（Chambray）中長半截裙，營造出既復古又知性的學院氣息。最受矚目的配件莫過於牛仔布材質的 Baguette Sof 包款，將經典法棍包換上隨性的丹寧外衣，與耳際閃耀的白色及駝色 Pequin 條紋圖案 Forever Fendi 耳環相互輝映，將「Denim on Denim」玩出高級感。

▲fendi 。（圖／品牌提供）

▲fendi 。（圖／品牌提供）

另一套造型則展現了許允真活潑俏皮的一面，她換上亮眼的黃色羊毛混絲 V 領套頭毛衣，領口與袖口的撞色飾邊，結合了黑白相間的立體 Selleria 縫線圖案，不僅豐富了視覺層次，更彰顯了 FENDI 引以為傲的手工細節。下身搭配經典 FF 標誌短褲，展現修長美腿。配件部分則充滿度假氛圍，選用了馬鞍棕色 FENDI Way 包款，包內巧妙裝飾拉菲草細節，再腳踩一雙淺藍色 FENDI Feel 拖鞋，整體色調明快活潑，彷彿預告了早秋季節中仍保有的一絲夏日暖陽。

以下看更多話題包款

▲celine 。（圖／品牌提供）

▲celine 。（圖／品牌提供）

▲HALFMOON SOFT TRIOMPHE柔軟亮澤羊皮革小型手袋，NT$87,000 。（圖／品牌提供）

▲celine 。（圖／品牌提供）

▲LUGGAGE粒面牛皮革小型手袋，NT$110,000。（圖／品牌提供）

▲celine 。（圖／品牌提供）

▲TEEN TRIOMPHE桑蠶絲及天然牛皮革手袋，NT$155,000 。（圖／品牌提供）

由創意總監Michael Rider掌舵的Celine 2026春夏系列，包款方面的大勢焦點，莫過於全新HALFMOON SOFT TRIOMPHE半月包，以圓弧輪廓和更加小巧的尺寸，呼應本季服裝中的柔和線條，絲滑皮革搭配金色Triomphe金屬細節，低調但有辨識度。第二款值得關注的是LUGGAGE粒面牛皮革小型手袋，經典外擴包身與結構感線條，是本季極簡風格中最實用的代表款。

關鍵字：

許允真, FENDI, 早秋系列, 時尚, 牛仔

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

蔡康永人生10條金句：你故意撒手不管的人生，最後並沒有人會在意

蔡康永人生10條金句：你故意撒手不管的人生，最後並沒有人會在意

高敏感內耗星座Top 3！冠軍一句話都能反覆琢磨　最大的對手是自己　

高敏感內耗星座Top 3！冠軍一句話都能反覆琢磨　最大的對手是自己　

星巴克今起10款「大杯以上買一送一」　連兩天星冰樂多賺一杯解解熱

星巴克今起10款「大杯以上買一送一」　連兩天星冰樂多賺一杯解解熱

最會裝無害！「心機綠茶系」星座Top 3　冠軍一句話就讓人暈船 宋慧喬遊法國露一手貴氣　疊搭3款鑽戒華麗吸睛 愛到最後只剩委屈？感情裡最讓人心累的「3個習慣」 主動對人釋出善意！「6個生活小習慣」幫你提升幸福感 「階段性友誼」5大特點曝光　有些人注定只陪你走一程 10句話教你轉換心情：「別讓別人的評價，偷走你的快樂」 一趟旅行看清一個人！「5個地雷旅伴特點」別輕忽

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面