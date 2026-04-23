客氣對人卻總有疏離感？增加語氣溫度、適度請求幫忙　拉近彼此距離

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

在人際互動中，「客氣」常被視為基本禮貌，但過度講求禮數，反而可能拉開彼此距離，讓關係停留在表面而難以深化，真正讓人感到舒服的相處方式，不是拘謹有禮，而是恰到好處的自然與真誠，如何在不失禮的前提下，又能保有親近感，關鍵就在於分寸的拿捏與情境的判斷。

1. 從「制式禮貌」轉為「有溫度的回應」

過度客氣的人，常使用過於正式或距離感重的語氣，像是反覆道謝、過度客套，容易讓對方覺得你在刻意維持距離，適度加入自己的語氣與情緒，例如：簡單一句「真的很謝謝你，幫了我很大忙」，比制式回覆更有溫度，也更容易拉近彼此關係。

2. 根據關係深淺調整互動方式

面對不同親疏程度的人，本來就需要不同的互動方式，對剛認識的人保持基本禮貌是必要的，但若是熟識的朋友或同事，仍過度拘謹反而會顯得生疏，適時放鬆語氣、增加輕鬆玩笑或日常關心，能讓關係更自然流動。

3. 適度接受與請求，建立互動平衡

太過客氣的人，常常不敢麻煩別人，也不太願意接受他人的好意，久而久之會讓關係變得單向而疏遠，適時請求幫忙或坦然接受對方的付出，能讓彼此建立更真實的連結，因為人際關係本來就是互相流動的過程。

4. 用真誠取代過度修飾

有些人為了顯得得體，會過度包裝自己的言語，反而讓人感覺不夠真實，與其過度斟酌每一句話，不如在基本禮貌之上，加入真實感受與想法，讓對方感受到你的誠意，而不是完美但疏離的回應。