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面試最容易忽略的4個NG細節：只關心福利、沒有具體功績

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記者李薇／台北報導　圖／tvn_drama IG

多數人都知道面試不能遲到、要準備公司資料，但真正能拉開差距的，往往是那些不容易被察覺的細節，有些行為不一定明顯出錯，卻會在無形中影響面試官對你的判斷，以下三個較少隱性NG細節，如果忽略，很可能默默扣分。

▲。（圖／IG）

1.過度吹捧卻沒有具體內容

適度展現自信是必要的，但如果只是一味強調自己很優秀、很努力，卻無法提出實際案例或成果支撐，反而會讓面試官覺得空泛不踏實，建議以「情境＋行動＋結果」的方式說明經驗，讓能力更有說服力。

2.對公司與職位毫無準備

最讓面試官扣分的，就是應徵者對公司一問三不知，甚至連基本的產業或職務內容都不清楚，這會被解讀為缺乏誠意與投入感，事前至少了解公司背景、產品或服務，並準備幾個相關問題，才能展現你的積極度與重視程度。

3.問問題時只關心福利與休假

面試最後的提問環節，如果只詢問薪資、休假或福利制度，容易讓人覺得你只在意回報而非成長，建議可以多問與職務內容、團隊運作或未來發展相關的問題，展現你的投入與長期規劃。

4.結束後完全沒有後續互動

不少人面試結束就「消失」，沒有任何後續回應，其實一封簡單的感謝信或訊息，不僅能再次強化印象，也能展現你的禮貌與細心，這種小動作往往會成為加分關鍵，讓你在眾多應徵者中更被記住。

關鍵字：

面試, 求職, 職場, 職業

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