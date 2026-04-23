底妝不厚重關鍵就是「妝前乳」！超水感質地清爽修飾煥亮膚色

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

想要讓底妝輕盈，除了產品選擇很重要，其實善用多層次以及色彩修飾更能事半功倍，很多日系女孩更是只會用妝前乳，打造出零粉感的肌膚妝效，取代粉底液，以下就來分享多款可以修飾膚色又清爽質感的妝前乳，同時還能加強肌膚防曬抗老，今年夏季絕對要入手。

＃ALBION Elégance修修臉玩色妝前乳，30g、售價1500元



ALBION在之前就推出修修臉玩色妝前乳，在今年再度推出2款新色：鵝黃色、寶寶藍，前者可以幫助改善膚色不均的狀況，後者則是能夠加強肌膚透明感，水感質地一抹就可以滋潤膚況，打造自然修飾的效果，同時也可以幫助後續底妝更加服貼細膩。

＃雪花秀 完美裸肌持妝乳，30ml、售價1800元

想要避免肌膚過度出油、加強後續底妝持久度，妝前產品是非常重要的細節，雪花秀就推出全新完美裸肌持妝乳，擁有高達85.36%的養膚成分，塗抹於肌膚的時候立刻幻化為水分，可以極致貼膚保濕，修飾肌膚毛孔與紋理，幫助抓住後續的底妝，打造持久不斷電妝容。

＃1028 零惶孔校色妝前精華乳，售價330元

1028專為亞洲肌膚設計的裸粉色單品，可以更加自然溫柔地提亮膚色，避免死白的狀況發生，內含雙重柔焦因子，可以隱形毛孔並平滑肌膚紋理，同時蘊含蘋果、栗殼和柿葉的萃取精華，補充營養能量與保濕，隱形毛孔幫助後續底妝更加服貼。

＃SYS Skin 肌底乳，30ml、售價1800元

針對現代人壓力龐大造成的肌膚狀況以及過度保養的負擔，SYS Skin打造出極簡的「秩序養膚法」，首款單品系列肌底乳總共有白色款與粉色款可以挑選，前者以輕盈自然的光澤建議搭配底妝使用，後者可以帶給肌膚自然的修飾效果，一瓶就可以創造偽素顏。

【加碼推薦】

＃DIOR 緹花全能UV防曬棒，10G、售價2350元

可以說是「最時尚的防曬棒」也是迪奧首款棒狀的防曬單品，在外形採用品牌經典老花圖騰設計，立體紋路更是展現出極致高級氛圍，柔潤的膏體一抹打造出柔霧質感，同時可以自然柔焦膚況打造出細緻平滑，不僅可以作為妝前使用，更是補妝時髦好幫手。