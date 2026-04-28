2026底妝趨勢「極薄卻極精緻」　關鍵4步驟完成韓系高級養膚裸肌

▲2026底妝趨勢強調裸肌感。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

想要打造真正精緻、乾淨又自帶光的底妝，關鍵早就不是「遮得多」，而是「看起來像天生好膚質」。尤其2026年的底妝趨勢，從韓國延燒到全球，強調的是「極薄卻極精緻」的裸肌感。要做到這種妝效，關鍵不只是粉底，而是從保養、妝前到補妝的整體搭配。以下這4款關鍵單品，幾乎就是現在高級妝感的完整公式。

妝容關鍵1：先把肌膚養到「可以上妝的狀態」

真正的高級底妝，其實從保養就已經決定。貴婦在醫美診所最愛的品牌ESSENCARE終於在外面也買得到了，它的最厲害RE:STATE系列就是針對現代肌膚狀態不穩、醫美後脆弱或初老問題設計，主打校準肌膚狀態而不是單純堆疊保養。

其中「時光定格逆齡乳霜」以高濃度玻色因搭配黑玫瑰與燕窩胜肽，讓你感受大牌貴婦的玫瑰香氣，擦起來療癒動人，讓肌膚在上妝前就已經呈現飽滿、細緻的狀態。這種「先把膚況養好」的概念，會直接影響粉底的貼合度與妝感細緻度。​

▲ESSENCARE 時光定格逆齡乳霜50ml／4,200元。（圖／tingting攝）

眼周則是精緻妝容的隱形關鍵，凝時抗痕修護眼霜服貼的圓頭設計，讓你很好邊擦邊按摩，也讓之後上裝遮瑕不卡紋、眼妝更乾淨。當眼周狀態穩定，整體妝容自然看起來更年輕、更高級。​

▲ESSENCARE 凝時抗痕修護眼霜15ml／1,550元。（圖／tingting攝、品牌提供）

妝容關鍵2：校色妝前，讓底妝「看起來天生就很好」

底妝是否高級，很大關鍵在於膚色是否均勻。現在比起厚遮瑕，更流行透過「校色」讓肌膚自然變好。

Elégance修修臉玩色妝前乳SPF40/PA+++，以7色設計對應不同膚況問題，從暗沉、泛紅到黑眼圈都能精準修飾。今年新增的YE441（黃色）能改善膚色不均與暗沉，讓肌膚呈現自然柔和氣色；BU330（藍色）則可修飾蠟黃與泛紅，打造更清透的冷調亮感肌。​

▲Elégance 修修臉玩色妝前乳SPF40/PA+++30g／1,500元。（圖／品牌提供）

這款不只是妝前乳，更結合防曬、保濕與抗汗機制，在台灣潮濕悶熱的氣候中，也能維持底妝穩定不脫妝。透過色彩的細緻調整，讓後續粉底不需要厚重堆疊，就能呈現乾淨細緻的妝感。​

▲Elégance 修修臉玩色妝前乳SPF40/PA+++30g／1,500元。（圖／品牌提供）



妝容關鍵3：養膚型底妝，才是現在的主流

現在的粉底不只是遮瑕，而是「上妝同時養膚」。Sulwhasoo全新完美彩妝系列，直接將底妝升級為養膚級產品。完美裸肌持妝乳與完美緞光輕透粉霜含有78%以上養膚成分，將保養與底妝融合。​

▲雪花秀 完美裸肌持妝乳SPF30 PA++30ml／1,800元、完美緞光輕透粉霜SPF40 PA++30ml／1,900元。（圖／品牌提供）



核心成分滋陰養膚極萃™與雪花煥亮極萃™能在修飾膚色的同時提升透亮度，並同步讓肌膚維持水潤與彈性。質地上透過絲釉貼膚科技™，讓底妝像陶瓷釉面般細緻貼合肌膚，呈現柔霧中帶光的高級質感；同時透氣粉體設計，讓妝感輕盈不卡悶，即使長時間帶妝也能維持乾淨透亮。這種「看起來像沒上妝」的精緻裸肌，就是現在最受歡迎的底妝風格。

​

▲雪花秀 完美裸肌持妝乳SPF30 PA++30ml／1,800元、完美緞光輕透粉霜SPF40 PA++30ml／1,900元。（圖／品牌提供）



妝容關鍵4：補妝關鍵在「補水」，不是補粉

妝容到了下午會暗沉、乾裂，很多人會直接補粉，但其實這樣反而會讓妝感更厚重。Dior迪奧精萃再生賦活玫瑰噴霧，就是現在最關鍵的「保養型補妝」。結合22種玫瑰微營養與玫瑰胜肽複合物，讓你的噴霧不只是單純補水這麼簡單，透過奢華的成分注入滋養，不僅能立即補水，同時也能讓底妝重新貼合肌膚。​

▲Dior迪奧精萃再生賦活玫瑰噴霧25ml×3／10,000元、填充瓶／8,500元。（圖／tingting攝、品牌提供）



這次最厲害的就是這個專利微霧噴頭，讓水霧比一般更細緻，讓你噴上去的時候完全感覺不到驚嚇感，等你意會到的時候噴霧已經完整的上臉了，超級舒服，也不會破壞原本的妝容，反而在肌膚表面形成一層細緻水潤光澤。無論是長時間待在冷氣房、外出曝曬後，甚至搭飛機時使用，都能快速恢復肌膚的水潤與光澤感，讓妝容維持精緻狀態。​真的好適合長途在飛機上帶著一直狂噴，超級保濕又有光！

▲Dior迪奧精萃再生賦活玫瑰噴霧25ml×3／10,000元、填充瓶／8,500元。（圖／tingting攝、品牌提供）

延伸閱讀

▸ 底下有黃金！8歲童爬山揪出「2特徵」比對吻合 專家證實：機率很高

▸ 21歲男殺豬養6弟妹 剛迎唐氏症么弟「爸媽還想生」他壓力大到崩潰

▸ 原始連結