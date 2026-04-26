台北最浪漫的螢火蟲季限定路線　吃貨行程這樣安排

文／MENU美食誌

每年4月中旬到5月初，是台北最浪漫的螢火蟲季。從榮星花園、木柵公園、虎山溪步道及指南溪草湳橋。搭大眾運輸就能輕鬆抵達。傍晚約6：30後微光閃爍，搭配附近人氣美食，變成最剛好的療癒夜晚行程，這周末晚上就這樣安排吧！

穗川小農鍋物

台北市大安區

位在台北大安森林公園附近超夯小農健康鍋物 主打新鮮產地直送小農蔬菜、提供紅藜麥米飯、高品質現切肉品，沾醬調料也是由新鮮柚子調製而成，湯頭也是以多種蔬果黃金比例熬製而成的黃金湯頭，海鮮更是擁有驚為天人的新鮮感！重點是完全沒有火鍋料！對於不喜歡火鍋料的人，超可以啦。

▲。（圖／美食客An An Yu提供）

COCA泰式海鮮火鍋 ‧ 泰式料理

台北市大安區

必點獨門泰式湯頭以天然新鮮食材熬煮，原汁原味呈現食材的滋味。點套餐的話可以做成鴛鴦鍋。推薦經典冬陰功鍋，將鮮蝦頭炒過後再加入檸檬葉、香茅、南薑、旺羅子、辣椒，以及20多種香料慢熬，口味微酸微辣，非常好喝順口。除了必吃鍋物還可以點到許多泰式特色餐點。

▲。（圖／美食客兩隻豬的日常提供）

自由•之丘

台北市木柵區

逛完螢火蟲季可以到位於木柵的自由·之丘，老宅深夜咖啡廳。建議電話訂位，低消一杯飲品或酒類。推薦老屋冰茶順口好喝，甜點必試肉桂捲，下次再來慢慢品味。

▲。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

Ruins Coffee Roasters

台北市木柵區

由老倉庫改造的人氣咖啡廳，位在景美溪畔的堤防，能一邊享用咖啡，一邊欣賞湖畔風光，推薦冰莓飲、檸檬磅蛋糕、戚風蛋糕、拿鐵咖啡。

▲。（圖／美食客啡分之想提供）



螺獅福

台北市大同區

位在中山赤峰街上的人氣平價螺螄粉，平日晚餐來吃要稍微排隊下，翻桌速度蠻快的。超推他們的經典螺螄粉，辣度是黃金比例的小酸小辣，就算不太吃辣也可以接受的涮嘴程度，而且還可以加價加料！超推香酥炸蛋，會吸附滿滿湯汁。以及Q彈無骨煙燻鳳爪。

▲。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

岩漿火鍋 微風信義店

台北市信義區

店內主打多種特色湯頭，和一系列新鮮食材，湯頭使用獨門漢方藥材遵循古法熬製，推薦火焰炙燒豬、漢方麻辣湯底、膠原鈣骨湯底和秘製三寶拼盤。

▲。（圖／美食客巧遇提供）

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