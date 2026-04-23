邵雨薇也怕曬！親曝夏日出遊必備「涼感防曬」國家地理服飾

記者鮑璿安／台北報導

國家地理服飾（National Geographic Apparel） 今23日發表 2026夏日系列新品，邀請女星邵雨薇演繹，向來熱愛自然的她坦言，過去潛水時最困擾的就是防曬問題，「有一次還沒買到防曬外套就直接曬到不行」，也因此在新一季到來前，她特別「先準備好裝備」，讓戶外探索可以更從容。

▲邵雨薇出席國家地理品牌活動。（圖／記者林敬旻攝）

邵雨薇這次換上國家地理服飾 2026 夏日系列，她直言最有感的關鍵是「輕」與「涼」，不只解決高溫悶熱，更讓穿搭在戶外與城市之間自由切換。邵雨薇特別提到 FROZEN 涼感系列帶來的驚喜，從T恤到襯衫皆採用以玉米鬚再生製成的環保紗線，不僅兼顧永續精神，實際穿上身的體感更是輕薄透氣，「很薄、很涼快，但剪裁又有修飾效果」。短版輪廓與彈性布料的搭配，無論是戶外活動或回到都市場景，都不顯突兀。

除了 FROZEN 系列，品牌本季同步升級經典 ADELIE 系列，導入 KINETICOOL 礦物涼感技術，在 UPF50+ 高防曬基礎上，進一步強化瞬間降溫的穿著體驗；而全新登場的 FREEZE 系列則主打輕量與高彈性，簡約設計結合四向彈力布料，讓活動更加自由，宛如第二層肌膚般貼合身形，這些設計不僅回應台灣濕熱氣候，也重新定義機能服的時尚可能。

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▲ECCO本季同步攜手 White Mountaineering 與設計師 Natacha Ramsay-Levi 推出兩大系列。（圖／品牌提供）

ECCO 本季同步攜手 White Mountaineering 與設計師 Natacha Ramsay-Levi 推出兩大系列，從戶外機能到都會優雅，勾勒出更完整的春夏穿搭輪廓。其中最受矚目的鞋款之一，便是ECCO x White Mountaineering全新BIOM 2.2 MAX，以近年熱門的「Shandal」混種涼鞋為靈感，融合涼鞋的透氣結構與運動鞋的包覆支撐，在外型上呈現鏤空與流線設計，同時兼顧夏季所需的清爽與保護力。鞋款運用品牌皮革與科技織物打造，搭載BIOM自然律動科技與輕量中底，不僅提升回彈與穩定性，也讓整體腳感更貼近自然步態。而在ECCO x NRL系列中，則以女性視角出發，透過高彩度配色與俐落剪裁，讓機能鞋履多了幾分時裝感。同樣延伸BIOM鞋款科技，兼顧輕盈與穩定，讓穿搭不再受限場域，無論是通勤、運動或日常外出，都能維持風格一致。