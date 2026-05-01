老饕愛訪的無菜單私廚料理　等多久都值得的美食饗宴

文／MENU美食誌

老饕都吃這一味！超隱密的私廚料理，讓你吃一次就上癮。

南村｜私廚‧小酒棧

台北市大安區

連續三年獲得米其林推薦，主打新式創意眷村菜，以在地食材融合南北菜系料理手法，推薦毛主席紅燒肉、金沙大蝦、白斬雞、水煮牛肉、台式佛跳牆和客家小炒。

▲。（圖／美食客jen提供）

屋頂上的貓 私廚

台北市信義區

台灣私廚界始祖代表，一次只接受最多兩桌的訂位，採開放式廚房，推薦豬肉胡麻醬溫沙拉、炸甘貝與奶油櫛瓜塔、蔥燒排骨＋山蘿蔔葉。

▲。（圖／美食客Vivi Wu提供）

OUAH．HANCHI – 徐家私廚

台北市松山區

號稱台北三大最難訂私廚之一，主打無菜單料理，拿手菜就多達100道以上，推薦黯然銷魂東坡肉飯、臭豆腐春捲、彩帶配玉蓉、涼拌皮蛋桂竹筍和蔥蒜蝦。

▲。（圖／美食客王之平提供）

香頌私宅洋樓

台北市中山區

獨棟白色歐式洋樓搭配質感傢俱，菜色豐富且揉合了義法歐陸特色，推薦瑪莎拉紅酒蔬菜燉羊膝、爐烤牛小排、燒烤透抽溫沙拉佐紅酒油醋醬。

▲。（圖／美食客表格控提供）

燈燈庵日式料理餐廳

台北市大安區

餐廳走低調奢華氛圍，幽靜雅致，提供懷石料理套餐，每個月皆會更換菜單，使用當季當令食材，擺盤、料理、服務無一不講究，每道料理都是藝術精品。

▲。（圖／美食客Yvonne提供）

Podium

台北市士林區

隱身在捷運士林站旁，寬敞簡約典雅的環境，運用台灣食材融入東南亞辛香料靈魂，搭配法式手法呈現，創造出精緻獨特的料理，餐廳採預約制，不接受現場散客。

▲。（圖／美食客AJA提供）



延伸閱讀

逛完 2026寶藏巖光之城，先別急著走，台北公館這6間一定要吃！

青埔異國美食地圖大公開，匯集各國料理，特色美食讓你一網打盡

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。