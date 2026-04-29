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逛完2026寶藏巖光節　公館6間人氣美食一定要吃

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文／MENU美食誌

夜色降臨，2026寶藏巖光節—微光之城點亮山城與河岸，光影在巷弄流動。逛完微光之城，走進公館，這6間人氣美食正等你收尾這場夜晚旅程。

鴉片粉圓
羅斯福路四段52巷16弄4號

使用天然食材，人氣招牌鴉片粉圓Q彈有嚼勁，搭配一些刨冰，吃起來涼快又消暑。

▲公館美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客巴斯克提供）

橫綱屋炸蝦天婦羅
羅斯福路4段136巷1之3號

台北人氣炸蝦天婦羅！均一價$120，超推軟殼蟹組合還吃得到4－5種炸蔬菜，炸白蘿蔔超好吃。

▲公館美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

泰悠 Thai Yo 個人鍋物
汀州路三段163號

這間是泰式火鍋品牌「泰滾」旗下的個人鍋物品牌。餐點則多樣化，價格親民！主打獨特泰式風味湯底搭配新鮮海鮮及現切肉品。當月壽星出示證件並達活動規則即可招待一大壺泰奶，誠意十足。喜愛泰式的你，不要錯過！

▲公館美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客Jeremy以食為天提供）

一洋日料小舖
羅斯福路四段90巷72號攤位號

台北公館超人氣300元日料無菜單推薦！需要提前在官方IG訂位，300元有12道日料，其中還有一道是美味涼麵，很有飽足感，整體壽司用料也是很講究精緻，可以吃到生食級干貝、鮪魚等各式季節限定魚肉，一個時段只接2組客人。

▲公館美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客莉莉吃起來提供）

巴伯Q奶
台北市中正區

公館巴伯Q奶的珍珠鮮奶以香醇濃郁的鮮奶搭配Q彈黑糖珍珠，甜度適中、口感層次豐富，喝得到珍珠的嚼勁與奶香的滑順，是招牌人氣飲品之一。

▲公館美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客夏提供）

山摺山甜點坊
羅斯福路三段337號

隱身巷弄中的質感甜點店，空間靜謐，甜點講究細節與層次，為台北人氣法式甜點店，必點千層酥系列甜點。

▲公館美食 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客•¥•~獅子大鳴大放提供）

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※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

美食誌, 公館, 美食, 寶藏巖

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